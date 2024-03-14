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У Західній та Центральній Африці виникли масштабні перебої з інтернетом
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У Західній та Центральній Африці виникли масштабні перебої з інтернетом

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У Західній та Центральній Африці виникли масштабні перебої з інтернетом
Чоловік використовував свій мобільний телефон, щоб прочитати заголовки новин у Twitter в офісі в Лагосі, Нігерія, 7 червня 2021 року. Фото: AP Photo/Sunday Alamba

У Західній і Центральній Африці у четвер, 14 березня, стався серйозний збій в роботі інтернету. Оператори повідомляють про численні пошкодження підводних кабелів.

Про це пише Reuters з посиланням на інтернет-обсерваторію Netblocks.

За даними Netblocks, Кот-д'Івуар зазнав серйозних перебоїв, тоді як Ліберія, Бенін, Гана і Буркіна-Фасо відчули сильний вплив. Оператори повідомляють про численні пошкодження підводних кабелів.

Інтернет-компанія Cloudflare повідомила на одному зі своїх X-акаунтів, який відстежує тенденції, що серйозні перебої в роботі інтернету відбуваються в Гамбії, Гвінеї, Ліберії, Кот-д'Івуарі, Гані, Беніні та Нігері.

“Здається, існує закономірність у часі виникнення перебоїв, які впливають з півночі на південь Африки", — зазначає Cloudflare Radar.

Південноафриканський телекомунікаційний оператор Vodacom (VODJ.J) також звинуватив у проблемах зі зв'язком підводний кабель, що впливає на роботу провайдерів країни.

Причина пошкоджень кабелю не зрозуміла, відзначає агенція.

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