У Західній та Центральній Африці виникли масштабні перебої з інтернетом

У Західній і Центральній Африці у четвер, 14 березня, стався серйозний збій в роботі інтернету. Оператори повідомляють про численні пошкодження підводних кабелів.

Про це пише Reuters з посиланням на інтернет-обсерваторію Netblocks.

За даними Netblocks, Кот-д'Івуар зазнав серйозних перебоїв, тоді як Ліберія, Бенін, Гана і Буркіна-Фасо відчули сильний вплив. Оператори повідомляють про численні пошкодження підводних кабелів.

Інтернет-компанія Cloudflare повідомила на одному зі своїх X-акаунтів, який відстежує тенденції, що серйозні перебої в роботі інтернету відбуваються в Гамбії, Гвінеї, Ліберії, Кот-д'Івуарі, Гані, Беніні та Нігері.

“Здається, існує закономірність у часі виникнення перебоїв, які впливають з півночі на південь Африки", — зазначає Cloudflare Radar.

Південноафриканський телекомунікаційний оператор Vodacom (VODJ.J) також звинуватив у проблемах зі зв'язком підводний кабель, що впливає на роботу провайдерів країни.

Причина пошкоджень кабелю не зрозуміла, відзначає агенція.