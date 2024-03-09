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У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у Whatsapp
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У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у Whatsapp

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У Пакистані студента засудили до смертної кари через повідомлення у Whatsapp
Прапор Пакистану, Ісламабад, 27 липня 2022 року. Фото: AP/Rahmat Gul

У Пакистані 22-річного студента засудили до смертної кари за звинуваченням у богохульстві через повідомлення у Whatsapp.

Про це пише BBC.

У суді провінції Пенджаб заявили, що студент поділився "блюзнірськими" світлинами та відео з наміром образити релігійні почуття мусульман. У постанові суду зазначється, що 22-річного хлопця засудили до смертної кари за підготовку світлин та відео, які містили принизливі слова про пророка Мухаммеда та його дружин.

Справу щодо богохульства у 2022 році розпочав відділ боротьби з кіберзлочинністю Федерального агентства розслідувань Пакистану (FIA) в Лахорі, столиці провінції Пенджаб. Згодом її передали до місцевого суду в місті Гуджранвала.

Твакож за цією ж справою до довічного ув'язнення засудили 17-річного студента. Він отримав довічне ув'язнення за поширення цього матеріалу. Цього студента засудили до довічного ув'язнення замість смертної кари, оскільки він є неповнолітнім, повідомили в суді.

Обидва обвинувачені свою провину заперечують.

Як нагадує ВВС, у Пакистані богохульство карається смертю. Деякі люди зазнають самосуду ще до того, як їхні справи потрапляють до суду.

Закони проти богохульства були вперше кодифіковані британськими правителями Індії та розширені у 1980-х роках за часів військового уряду Пакистану.

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