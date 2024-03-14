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ЄС веде переговори про те, щоб ОПК отримував критично важливі матеріали — Bloomberg
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ЄС веде переговори про те, щоб ОПК отримував критично важливі матеріали — Bloomberg

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ЄС. Ілюстративне фото: AP/Jean-Francois Badias

Європейський союз намагається наростити свій оборонний потенціал після вторгнення Росії в Україну і після багатьох років недостатнього фінансування з боку держав-членів і обговорює шляхи пріоритетного доступу до критично важливих матеріалів для оборонної промисловості.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами офіційного представника ЄС, знайомого з планами, президент Європейської ради Шарль Мішель планує використати саміт лідерів ЄС наступного тижня, щоб обговорити занепокоєння, висловлене оборонною промисловістю.

Серед них – створення механізму пріоритетності оборонної промисловості в конкуренції з цивільними товарами в разі дефіциту матеріалів та забезпечення довгострокових контрактів для оборонних компаній.

Агентство зазначає, що ЄС намагається наростити свій оборонний потенціал після вторгнення Росії в Україну та після років недофінансування з боку держав-членів. Війна між Ізраїлем та ХАМАСом, а також можливість повернення Дональда Трампа в Білий дім додають гостроти зусиллям ЄС посилити свою оборонну автономію.

11 березня Мішель зустрівся з представниками великих оборонних фірм. На зустрічі були присутні близько 10 керівників компаній, у тому числі генеральні директори Rheinmetall AG, Airbus SE, Milrem Robotics, Nammo AS, Nexter, Naviris і президент Saab AB. У зустрічі також взяли участь керівник промисловості ЄС Тьєррі Бретон і виконавчий директор Європейського оборонного агентства.

Однією з ключових вимог представників компаній було підвищення передбачуваності витрат на оборону за допомогою довгострокових державних контрактів. За їхніми словами, цей крок поліпшить виробничі потужності та готовність.

Крім того, компанії були стурбовані доступом до сировини, найважливіших мінералів та інших хімікатів, які необхідні для виробництва, кажуть люди.

Вони вважають, що має існувати механізм, який забезпечує доступ до цих матеріалів, оскільки цивільний сектор має пріоритет у разі виникнення вузьких місць.

Доступ до критично важливих матеріалів став серйозною проблемою для ЄС після пандемії. Крім того, чиновники побоюються, що Китай може використовувати як зброю своє домінування над деякими ключовими ресурсами.

Цей доступ став ще актуальнішим на тлі глобальної конкуренції за прискорення розвитку чистих і цифрових технологій.

Під час дискусії учасники також говорили про важливу роль, яку Європейський інвестиційний банк відіграватиме у збільшенні інвестицій в оборонну промисловість.

ЄІБ веде переговори про розширення визначення товарів подвійного призначення, щоб полегшити більше фінансування для компаній, включаючи інвестиції у компанії, які виробляють оборонну продукцію, і фінансування військової інфраструктури, яка не призначена виключно для військових цілей.

Учасники також закликали до кращої співпраці та більшої синергії між урядами та компаніями, за допомогою відповідного фінансування, гнучкості в регулюванні, скорочення бюрократії або вирішення різних національних стандартів, сказали джерела.

5 березня Європейська комісія та Верховний представник представили першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію (EDIS) на рівні ЄС і запропонували амбітний набір нових заходів для підтримки конкурентоспроможності та готовності оборонної промисловості.

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