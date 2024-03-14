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Загинули в боях на Сході: на Чернігівщині попрощалися з чотирма захисниками
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Загинули в боях на Сході: на Чернігівщині попрощалися з чотирма захисниками

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Загинули в боях на Сході: на Чернігівщині попрощалися з чотирма захисниками
ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

На Чернігівщині 14 березня в останню путь провели чотирьох захисників – солдата Дмитра Губаренка, старшого солдата Олега Шакуненка, солдата Леоніда Окуневича та сержанта Андрія Хомка. Всі вони загинули в боях на сході України.

Про це у коментарі Суспільному повідомили в Чернігівському ТЦК та СП.

Дмитро Губаренко народився 21 листопада 1988 року у місті Прилуки. Навчався у місцевій загальноосвітній школі №12, далі закінчив СПТУ-34 за спеціальністю "електрогазозварювальник". Проходив строкову військову службу, потім відкрив власну справу. Захоплювався пейнтболом, любив малювати аерографом та грати на гітарі.

Поховання
Солдат Дмитро Губаренко. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

Після початку повномасштабної війни боронив Україну на посаді старшого бойового медика десантно-штурмової роти. Загинув 10 березня 2024 року у бою на Запорізькому напрямку. Попрощалися та поховали на малій батьківщині.

Олег Шакуненко народився 6 травня 1976 року в селі Лукашівка Чернігівської області. Навчався в Куликівському СПТУ-30, потім проходив строкову військову службу, а протягом 2016-2019 років проходив військову службу за контрактом.

Поховання
Старший солдат Олег Шакуненко. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

У березні 2022 року повернувся до війська. Службу ніс на посаді водія. Загинув 3 березня 2024 під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Попрощалися та поховали бійця у селі Світличне Варвинської громади.

Леонід Окуневич народився 24 вересня 1988 року у селі Дроздівка Куликівської громади. Закінчив Березнянську школу, потім працював на різних агропідприємствах тваринником та різноробом. Певний час працював кочегаром у Дроздівській сільській раді.

Поховання
Солдат Леонід Окуневич. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

У грудні 2023 року долучився до лав оборонців України. Службу ніс на посаді стрільця-номера обслуги. Загинув 1 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Попрощалися та поховали в рідному селі.

Андрій Хомко народився 12 лютого 1981 року в місті Корюківка Чернігівської області. Закінчив місцеву школу №2, де здобув повну середню освіту. Проходив строкову військову службу на посаді механіка–водія, потім працював на підприємстві ДП «СТРОЙІНДУСТРІЯ» та ПП « Будмайстер». До лав ЗСУ долучився ще у 2014 році, брав участь в АТО на Луганщині.

Поховання
Сержант Андрій Хомко. ФОТО: Чернігівський обласний центр комплектування та соціальної підтримки

Після початку повномасштабної війни знову став на захист Батьківщини. Служив на посаді командира кулеметного відділення. Загинув 14 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Попрощалися з бійцем та поховали у Корюківці.

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