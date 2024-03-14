Нішеві агрокультури: амарант. Чи вигідно вирощувати на Черкащині

Амарант називають "пшеницею ацтеків" та "хлібом інків" — ця рослина була основою їхнього харчування. Нині амарант і продукція з нього широко розповсюджені у світі, проте на Черкащині, як і по всій Україні, його вважають нішевою культурою.

Утім голова Асоціації виробників амаранту та амарантової продукції Олександр Дуда вважає, що настав час додати його до раціону кожного українця та взяти на замітку фермерам, які шукають додаткового прибутку.

Розвиток амарантової галузі України спрямовує національне виробництво до світового лідерства у цій галузі. У середньому на ринку амаранту ціна щороку зростає майже на 12%. Для порівняння – рис, пшениця та кукурудза максимум на 6%, розповів голова Асоціації виробників амаранту Олександр Дуда.

Унікальність цієї культури полягає в тому, що використовується і насіння рослини, і його листки.

"Можна вживати або амарантове насіння, або його листки. Насіння можна варити, подрібнювати, можна смажити на пательні — воно вибухає так, як попкорн. А можна збирати протягом сезону листочки, заварювати їх і пити чай. Це цілюща рослина".

За словами Олександра Дуди, в Україні існує декілька ланцюгів переробки амарантів. Первинне: виробництво олії, борошна, пластівців, шліфованої крупи.

"Також — це виробництво макаронних виробів, кондитерських виробів, косметичних засобів, фармацевтичних препаратів. У нас наразі в портфелі понад 90 продуктів з амаранту. Частина із них експортується, наприклад, олія, товарне насіння амаранту, борошно. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми зможемо експортувати всю лінійку амарантових продуктів", — пояснив Дуда.

З його слів, про Україну вже дізнався світовий споживач,

"Ми вже зарекомендували себе як виробники якісної продукції, тому питання номер один – це нарощувати обсяги вирощування амаранту в Україні. У нас є досвід, ми можемо реалізовувати як товарне насіння, так і продукти його переробки".

У 90-ті роки амарант в Україні сприймали і вирощували як перспективну кормову культуру, додав голова Асоціації амарантів.

"Вегетативні маси амаранту – високий вміст білка – 15-17%. Тобто, це чудовий корм для тварин, який не тільки дає поживу, але й запобігає розвитку цілого комплексу захворювань. Позитивно впливає на репродуктивні функції і на якість хутра, наприклад. У сучасній історії, коли амарант сприймається як харчова культура, його почали вирощувати 2012-2013 рік в Україні. Тобто, була навіть державна програма, і в ці роки амарантом засіяли близько 35 тисяч гектарів".

Але тоді фермери виростили амарант, зібрали його, довели до товарних кондицій, але не змогли реалізувати, додав Дуда. Відтак нині фермери його вирощують як нішеву, не поширену, культуру:

"Вже наприкінці 2017-2019 рік я почав займатися амарантом. Ми змогли переконати фермерів, що амарант – це не бур'ян, що його можна абсолютно спокійно вводити в сівозміни, що існує ринок збуту, що існує переробка, що не треба возити його за кордон, а можна все реалізувати тут, на місці, за гарними цінами".

За словами Олександра Дуди, у 2024 році ціна на амарант – 30 тисяч гривень за тонну.

"В Україні є господарство, що і два, і три, і чотири роки поспіль його вирощують, і налаштовані це продовжувати і надалі. Ми зараз працюємо з новими фермерами, з новими потенційними вирощувачами амаранту, тому сподіваємось, в цьому році буде певний, значний прогрес відносно валового збору амаранту, і ми зможемо задовольнити ті потреби, які зараз є на товари з амаранту".

У Черкаській області ще не вирощують амарант масово. Серед лідерів — Дніпропетровська, Кіровоградська області.

"Вони можна сказати, є осередком вирощування амаранту. Харківська область, Чернігівська область, Львівська область. Також вирощують амарант".

Фото: Суспільне Черкаси

Особливості посіву та збору амаранту

За словами голови Асоціації виробників амаранту та амарантової продукції Олександра Дуди, посівна для центральних областей розпочнеться із 25 травня до 30 червня. Для північних регіонів – 1 червня і 15 червня.

"До речі, ще один важливий момент. Амарант можна сіяти досхочу. Товарне насіння амаранту можна отримати в посівах до 15 липня. В Україні є такий сорт «Ультра». До речі, ми маємо в державному реєстрі сортів рослин України 19 сортів амаранту з Чернівців. Всім — вітчизняного походження.

Найкраще – це наших селекціонерів з Харкова. Харківський національний аграрний університет, а нині він державний біотехнологічний університет. Найбільш поширені сорти – Харківський-1, Лєра, Студентський. Вегетаційний період цих сортів – 120 днів. А ось «Ультра» – 90 днів. Основним сигналом для збирання амаранту є осінні приморозки. Коли прийшли приморозки, тоді 10-15 днів і починається масова компанія зі збиранням амаранту", — пояснив Дуда.

Чи ростиме амарант на Черкащині

Як розповіла Суспільному кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко, амарант – невибаглива харчова рослина, яку можна вирощувати на Черкащині.

"З грецької мови амарант перекладається як «той, що не в’яне», українська ж назва – щириця. І пов’язана вона зі здатністю зірваної рослини зберігати форму впродовж кількох місяців. Рослина амарант за оцінками продовольчої комісії при Організації Об'єднаних Націй визнана найперспективнішою культурою 21 століття за її цілющі та харчові властивості. У ньому міститься велика кількість вітамінів, амінокислот, корисних мінералів і мікроелементів. За користю для організму амарант порівнюють із материнським молоком".

За словами науковиці, батьківщина амаранту — Центральна Америка та Мексика.

"Вісім тисяч років тому амарант був основою раціону ацтеків, які вірили у його цілющі та магічні властивості. Разом із кукурудзою та бобами, амарант був основною зерновою культурою, тому отримав назви «пшениця ацтеків» та «хліб інків». Амарант — цінний харчовий продукт, який містить корисні речовини не лише в суцвітті, а й в листках та корені. На відміну від злаків амарант не містить глютену (клейковини), тому всі продукти його переробки корисні в харчуванні хворих на целіакію та глютенову ентеропатію. Науково доведено, що насіння амаранту є єдиним, що містить вітамін С", — розповіла Вікторія Осипенко.

В Україні зростає близько десяти з приблизно сотні видів цієї рослини, додала науковиця:

"Це бур’ян, який найчастіше можна побачити вздовж доріг та на розпушених ґрунтах – полях, городах, клумбах тощо. Амарант надзвичайно стійкий до посухи, витримує до 50 градусів спеки, а також має здатність до покращення засолених ґрунтів та збагачує ґрунт на азот завдяки симбіозу із азотфіксуючими бактеріями".

Також амарант покращує якість повітря і споживає мало вологи:

"Усі види амаранту за типом фотосинтезу є C4-рослинами. Вони поглинають вуглекислий газ значно ефективніше, ніж інші рослини. Амарант здатний легко переносити посуху завдяки унікальній будові кореневої системи, що має різну глибину росту: збирає вологу з поверхневих шарів ґрунту та здатна досягати семиметрової глибини. При високій температурі навколишнього середовища продихи листка закриваються, що також забезпечує збереження вологи. Рослина здатна легко пристосовуватися до змін навколишнього середовища і, у порівнянні з традиційними зерновими, споживає в два-три рази менше води".

Затоплене поле з ріпаком, 2023 рік, Черкщина. Суспільне Черкаси

Амарант має високий коефіцієнт розмноження. Одна рослина дає до 500 тисяч дрібних насінин, які зберігають схожість до пʼяти років.

"Насіння за багатьма властивостями і характеристиками подібне до зерен злакових, за що амарант називають «псевдозлаком». Амарант любить добре освітлені, захищені від вітру ділянки, родючий ґрунт, чорнозем із нейтральною або лужною реакцією pH 6,0-8,0".

Амарант – це невибаглива рослина, яка не вимагає особливого догляду. Однак для гарного росту їй необхідний регулярний полив, прополювання та розпушування ґрунту, додала Вікторія Осипенко.

Як споживати амарант

Якщо ви ніколи не куштували його, то звісно вам цікаво, який смак в амаранту. За словами ресторатора Євгена Клопотенка, він має легкий солодкувато-горіховий та злегка трав’янистий смак. Його насінинки маленькі та за зовнішнім виглядом трохи нагадують макові, але світлого кольору. "Насіння амаранту трохи нагадує кіноа, тож з нього можна приготувати чудову кашу до сніданку. Пропорції зерен та води мають бути приблизно 1:3, та звертайте увагу на інформацію на пакованні. Варити треба десь 20 хвилин на слабкому вогні, оскільки амарант має доволі щільну оболонку. До готової каші ви можете додати будь-які спеції, олію чи вершкове масло, подавати з м’ясом або рибою, з яйцем пашот, поєднувати його з сирами й зеленню тощо", — рекомендує Євген Клопотенко. Також, за словами ресторатора, варений амарант можна додавати у салати й супи замість звичних нам круп, бо він добре поєднується з будь-якими продуктами. Для салатів підійдуть і сухі зернятка, вони створять легкий приємний хрускіт. "З амаранту можна зробити борошно, перемоловши зерна у кухонному комбайні. Його використовують для випічки, змішавши із пшеничним, а також панірують у ньому м’ясо чи рибу. Перед подрібненням ще можна трохи підсмажити насінинки на сухій пательні, так борошно буде мати більш насичений смак", — рекомендує ресторатор.

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