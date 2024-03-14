Чотирьох захисників зі Львівщини посмертно нагородили орденами "За мужність"

Чотирьох військових з Яворівського району Львівщини Володимира Таляра, Тараса Ледвія, Олега Возьного та Юрія Сеїдова посмертно нагородили орденами "За мужність" ІІІ ступеня. Нагороди від президента вручили рідним захисників України.

Більше про військових повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Володимир Таляр жив у селі Поруденко Яворівської громади. У перший день повномасштабного вторгнення РФ чоловік пішов у районний військкомат. Вже 7 березня доброволець був зарахований до складу 1 батальйону артилеристів 24 ОМБр імені Короля Данила. 30 серпня 2022 року військовий отримав важке поранення на південному напрямку і вже наступного дня загинув.

Тарас Ледвій з Яворова половину життя віддав військовій справі й захисту України. Військовослужбовець загинув на напрямку Оріхове-Золоте Луганської області внаслідок артилерійського обстрілу.

Олег Возьний родом з села Старичі Новояворівської громади. У 2016 році чоловік вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Фактично з перших днів офіцерської служби захисник воював з РФ у складі 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Олег загинув 31 березня 2022 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області.

Юрій Сеїдов з Мостиська служив у 24 ОМБр імені короля Данила. Чоловік пропав безвісти 16 вересня 2022 року в боях під селищем Тернові Поди Миколаївської області. Тіло бійця знайшли на полі бою 15 лютого 2023 року.