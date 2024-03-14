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У селі на Чернігівщині волонтери з "Добробату" відновлюють клуб та 18 будинків, які були пошкоджені під час бойових дій
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У селі на Чернігівщині волонтери з "Добробату" відновлюють клуб та 18 будинків, які були пошкоджені під час бойових дій

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Волонтери з добровольчого будівельного батальйону "Добробат" допомагають відновлювати клуб та 18 будинків у селі Скорінець, що на Чернігівщині. У лютому-березні 2022 року тут відбувались активні бойові дії, обстрілами пошкодило будівлі.

Волонтер Ярослав Моценко та ще два будівельники ремонтують дах сільського клубу у Скорінці.

"Ми тиждень назад зайшли в це мальовниче село. Ми поспілкувалися з адміністрацією громади й з директором будинку культури. Нас запросили відбудувати дах і ми, звичайно, пішли назустріч, тому що ми співпрацюємо. Це наша громада, ми всім допомагаємо", — каже Ярослав.
У селі на Чернігівщині волонтери з "Добробату" відновлюють клуб та 18 будинків, які були пошкоджені під час бойових дій
Ярослав Моценко. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами завідувачки клубу Лідії Грицюк, на початку повномасштабного вторгнення все село було під постійними обстрілами росіян.

"Один день було в окупації. Заскочили до нас росіяни, але їх тут наші зустріли під кінець села. Наші солдати були і там був бій. Ну і вони повернулися. Більше вони до нас не заходили. Але село кожен день обстрілювалося. У нас ж тут багато хатин, що згоріли, розбили".
У селі на Чернігівщині волонтери з "Добробату" відновлюють клуб та 18 будинків, які були пошкоджені під час бойових дій
Лідія Грицюк. ФОТО: Суспільне Чернігів

У 2021 році у сільському клубі робили косметичний ремонт, каже завідувачка. Під час бойових дій тут вибуховою хвилею вибило всі вікна й двері, які за деякий час встановила громада. Тоді також частково пошкодило дах. Жінка показує, який вигляд має будівля зсередини зараз.

У селі на Чернігівщині волонтери з "Добробату" відновлюють клуб та 18 будинків, які були пошкоджені під час бойових дій
Пошкоджений сільський клуб. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зараз у Скорінці проживає приблизно 70 людей, каже Лідія Грицюк. До повномасштабного вторгнення їх тут було близько 100. Зазвичай на свята місцеві жителі збиралися в клубі.

"Раніше, до початку повномасштабного вторгнення, будинок наш працював, проводили ми і день села, і концерти приїжджали до нас. Це був лише один куточок, куди можна було зібратися, людей запросити".

Ярослав Моценко каже, після відновлення клубу волонтери ремонтуватимуть будинки, які були пошкоджені під час бойових дій. Всі ці ремонтні роботи для людей безкоштовні. Як розповів керівник "Добробату" у Чернігівській області Олександр Марущак, з коштами їм допомагають різні донори.

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