Еней, Рувим, Руфіна: якими рідкісними іменами називають дітей на Рівненщині

Найпоширенішим жіночим ім'ям на Рівненщині за перші два місяці 2024 року є Софія, з-поміж чоловічих — Матвій. Загалом у січні-лютому в області народилися 1 533 дитини.

Про це Суспільному повідомила заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в області Оксана Сальчук.

За її даними, найбільшу кількість народжень протягом січня-лютого 2024 року зареєстрували у Рівненському, Сарненському і Рокитнівському відділах ДРАЦСу – 442, 179 і 139 немовлят відповідно.

Впродовж перших двох місяців 2024 року майже 83% батьків скористались послугою єМалятко під час проведення державної реєстрації народження дитини.

Популярні і рідкісні імена

Рідковживаними чоловічими іменами у січні-лютому 2024 року стали: Даніїл, Рувим, Марко, Устим, Дем'ян, Єфрем, Емір, Соломон, Арон, Даніель, Веніамін, Рувім, Альберт, Авенір, Еней, Мойсей, Дем'ян.

Серед жіночих імен рідкісними є: Аделіна, Меланія, Ксенія, Аріна, Адель, Аміна, Вінесса, Аміра, Руфіна, Емілія, Аріана, Домініка, Майя, Юстина, Амалія, Стелла, Меліса.

Популярними серед дівчаток стали імена: Софія, Злата, Анна, Мія, Соломія, Єва. Уляна; серед хлопчиків — Матвій, Дмитро, Тимофій, Марк.

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