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Мешканців двох районів Вінниччини попереджають про планові вибухи на кар'єрі
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Мешканців двох районів Вінниччини попереджають про планові вибухи на кар'єрі

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Мешканців двох районів Вінниччини попереджають про планові вибухи на кар'єрі
Вибух на кар'єрі. Ілюстративне фото

Мешканців Вінницького й Хмільницького районів попереджають про планові вибухи на кар'єрі. Проведуть такі 15 березня на Іванівському родовищі мігматитів. Про це повідомляють у Telegram-каналі Вінницької обласної військової адміністрації.

Масовий вибух проведуть у проміжку часу між 12:00 та 17:00 годинами. Роблять це з метою подрібнення скальних порід, щоб забезпечити виробництво гранітної продукції підприємством.

Щоб попередити населення про вибух, використають такі звукові сигнали:

  • один довгий (тривалістю 2 хвилини) — перед початком заряджання;
  • два довгих (тривалістю 2 хвилини кожен) — безпосередньо перед вибухом;
  • три коротких (тривалістю по 30 секунд кожен) — пiсля завершення.

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