Мешканців двох районів Вінниччини попереджають про планові вибухи на кар'єрі

Мешканців Вінницького й Хмільницького районів попереджають про планові вибухи на кар'єрі. Проведуть такі 15 березня на Іванівському родовищі мігматитів. Про це повідомляють у Telegram-каналі Вінницької обласної військової адміністрації.

Масовий вибух проведуть у проміжку часу між 12:00 та 17:00 годинами. Роблять це з метою подрібнення скальних порід, щоб забезпечити виробництво гранітної продукції підприємством.

Щоб попередити населення про вибух, використають такі звукові сигнали: