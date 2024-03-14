Мешканців двох районів Вінниччини попереджають про планові вибухи на кар'єрі

Мешканців Вінницького й Хмільницького районів попереджають про планові вибухи на кар'єрі. Проведуть такі 15 березня на Іванівському родовищі мігматитів. Про це повідомляють у Telegram-каналі Вінницької обласної військової адміністрації.
Масовий вибух проведуть у проміжку часу між 12:00 та 17:00 годинами. Роблять це з метою подрібнення скальних порід, щоб забезпечити виробництво гранітної продукції підприємством.
Щоб попередити населення про вибух, використають такі звукові сигнали:
- один довгий (тривалістю 2 хвилини) — перед початком заряджання;
- два довгих (тривалістю 2 хвилини кожен) — безпосередньо перед вибухом;
- три коротких (тривалістю по 30 секунд кожен) — пiсля завершення.
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