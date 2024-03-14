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"Ми задихаємося, вікна не відчиняємо": вінницьке підприємство перевірятимуть на забруднення довкілля
ЕКОЛОГІЯЛЮДИРегіони

"Ми задихаємося, вікна не відчиняємо": вінницьке підприємство перевірятимуть на забруднення довкілля

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У Вінниці створили робочу групу, яка досліджуватиме концентрацію викидів шкідливих речовин від роботи одного з підприємств, поблизу хутора Шевченка.

За словами спеціаліста відділу держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Наталії Михальчук, вони контролюють граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин на житловій забудові. Заміри безпосередньо на підприємстві має здійснювати екоінспекція.

"Ми задихаємося, вікна не відчиняємо": вінницьке підприємство перевірятимуть на забруднення довкілля
Фото: Суспільне Вінниця

"По вашому зверненню направлено лист у Вінницьку міську раду для створення робочої групи, щоб об’єктивно розібратися з цими зверненнями із застосуванням лабораторно-інструментальних методів досліджень. І за результатами розгляду ми вже будемо приймати рішення. Тому що дійсно на сьогоднішній час існують обмеження в проведенні планових і позапланових заходів, і є тільки перелік підстав для здійснення позапланових заходів", — сказала Наталія Михальчук.

"Ми задихаємося, вікна не відчиняємо": вінницьке підприємство перевірятимуть на забруднення довкілля
Фото: Суспільне Вінниця

5 березня під стінами підприємства “Агровіт груп” мешканці хутора Шевченка збиралися з плакатами “Досить нас труїти”, “Годі труїти наших дітей. Ми хочемо дихати”. Колишня очільниця квартального комітету Надія Погребняк Суспільному розповіла, лише такими зборами можуть вплинути на керівництво підприємства, аби там замінили фільтри й стало легше дихати.

"Ми задихаємося, вікна не відчиняємо": вінницьке підприємство перевірятимуть на забруднення довкілля
Фото: Суспільне Вінниця

Уперше на подібну акцію виходили 2022-го. Тоді керівництво пояснило відтерміновану заміну фільтрів початком війни. Та проблема з викидами, сказала Погребняк, знову повторилася у вересні 2023-го.

"Ми писали до президента, і у Вінницьку міську раду, де тільки можна. Ми отримали відповідь, що перевірок не мають права робити. І те, що воно на контролі, це не правда, бо знову через пів року, знову березень, фільтри не змінили", — зазначає Надія Погребняк.

"Ми задихаємося, вікна не відчиняємо": вінницьке підприємство перевірятимуть на забруднення довкілля
Фото: Суспільне Вінниця

Юрій Матвійчук прийшов зі своїм чотиримісячним сином. Розповів, з ним гуляє дружина і постійно скаржиться на задимленість і неприємний запах.

"Дзвонив я в екологічну службу, мене направили в держпродспоживслужбу. Я зателефонував, вони почали мене перекидати: “Це не туди звертатися, а це туди”. Вітер повіяв на хутір — ми всі задихаємося, вікна не можна відчинити взагалі", — сказав Юрій Матвійчук.

Суспільному Погребняк розповіла про відповідь місцевій мешканці Тетяні Сусь від обласної Держекоінспекції. У ній йдеться про те, що на час дії воєнного стану забороняється проведення позапланових перевірок, такі можуть бути на підставі рішення центрального органу виконавчої влади. Однак, йдеться у документі, представники інспекції торік брали участь у роботі комісії від Департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради.

"Ми задихаємося, вікна не відчиняємо": вінницьке підприємство перевірятимуть на забруднення довкілля
Фото: Суспільне Вінниця

На наступний виїзд до роботи комісії, для здійснення замірів, залучили обласний центр контролю і профілактики хвороб. Очільник установи Ігор Матковський сказав, заміри там проводили для юридичної особи, результати — конфіденційні.

"Ми задихаємося, вікна не відчиняємо": вінницьке підприємство перевірятимуть на забруднення довкілля
Фото: Суспільне Вінниця

Саме тому, зазначив Матковський, для них важлива співпраця з керівництвом підприємства. Бо заміри треба зробити на мінімальному викиді, середньому і максимальному, лише тоді результати будуть точними.

"Обов’язково має бути залучення власника підприємства, тому що необхідно буде зайти й на підприємство для того, щоб комісійно регулювати оці потужності викидів. Тому що чим більше викидів, тим більше воно потрапляє в атмосферу. Обов’язково має враховуватися ще й погода", — розповів Матковський.

Цього разу до мешканців із території підприємства вийшло кілька чоловіків. Вони не представилися.

"Ми задихаємося, вікна не відчиняємо": вінницьке підприємство перевірятимуть на забруднення довкілля
Фото: Суспільне Вінниця

Місцеві сказали, підприємство працює цілодобово. У відкритих джерелах вказано, займається виробництвом пестицидів та іншої агрохімічної продукції.

Ми надіслали запит. Суспільне стежитиме за розвитком подій. Їх відповідь опублікуємо згодом.

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