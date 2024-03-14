На дорогах Івано-Франківщини посилили патрулювання. Поліцейські чергуватимуть на автошляхах з інтенсивним рухом транспорту.
Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області.
"Метою ініціативи є зменшення кількості аварій на автошляхах області. Екіпажі правоохоронців патрулюватимуть на дорогах держаного значення, в місцях найбільш інтенсивного руху. Поліцейські проводитимуть превентивні заходи", — йдеться у дописі.
З початку 2024 року на території Івано-Франківської області сталися 684 дорожньо-транспортні пригоди, з яких — 125 з травмованими. В аваріях загинули 14 людей, 157 — травмувалися.
Найчастіше ДТП трапляються через:
- перевищення швидкості руху;
- ризиковане маневрування;
- виїзд на смугу зустрічного руху;
- наїзд на пішоходів.
Щоб уникнути ДТП, потрібно:
- дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснювати ризиковані маневри;
- заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та пішохідними переходами;
- у жодному разі не сідати за кермо напідпитку.
Пішоходи на дорогах мають дотримуватися таких правил:
- у темну пору доби одягати світловідбивальні елементи;
- перетинаючи дорогу, переконатися, що поблизу немає транспорту.
Патрульні екіпажі працюватимуть цілодобово.
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