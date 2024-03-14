На дорогах Івано-Франківщини посилили патрулювання. Поліцейські чергуватимуть на автошляхах з інтенсивним рухом транспорту.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області.

"Метою ініціативи є зменшення кількості аварій на автошляхах області. Екіпажі правоохоронців патрулюватимуть на дорогах держаного значення, в місцях найбільш інтенсивного руху. Поліцейські проводитимуть превентивні заходи", — йдеться у дописі.

З початку 2024 року на території Івано-Франківської області сталися 684 дорожньо-транспортні пригоди, з яких — 125 з травмованими. В аваріях загинули 14 людей, 157 — травмувалися.

Найчастіше ДТП трапляються через:

перевищення швидкості руху;

ризиковане маневрування;

виїзд на смугу зустрічного руху;

наїзд на пішоходів.

Щоб уникнути ДТП, потрібно:

дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснювати ризиковані маневри;

заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та пішохідними переходами;

у жодному разі не сідати за кермо напідпитку.

Пішоходи на дорогах мають дотримуватися таких правил:

у темну пору доби одягати світловідбивальні елементи;

перетинаючи дорогу, переконатися, що поблизу немає транспорту.

Патрульні екіпажі працюватимуть цілодобово.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube