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На дорогах Івано-Франківщини збільшили кількість нарядів поліції
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На дорогах Івано-Франківщини збільшили кількість нарядів поліції

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На дорогах Івано-Франківщини збільшили кількість нарядів поліції
Фото: Facebook/Поліція Івано-Франківської області

На дорогах Івано-Франківщини посилили патрулювання. Поліцейські чергуватимуть на автошляхах з інтенсивним рухом транспорту.

Про це повідомили на Facebook-сторінці поліції в області.

"Метою ініціативи є зменшення кількості аварій на автошляхах області. Екіпажі правоохоронців патрулюватимуть на дорогах держаного значення, в місцях найбільш інтенсивного руху. Поліцейські проводитимуть превентивні заходи", — йдеться у дописі.

З початку 2024 року на території Івано-Франківської області сталися 684 дорожньо-транспортні пригоди, з яких — 125 з травмованими. В аваріях загинули 14 людей, 157 — травмувалися.

Найчастіше ДТП трапляються через:

  • перевищення швидкості руху;
  • ризиковане маневрування;
  • виїзд на смугу зустрічного руху;
  • наїзд на пішоходів.

Щоб уникнути ДТП, потрібно:

  • дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснювати ризиковані маневри;
  • заздалегідь знижувати швидкість перед поворотами й перехрестями, а також світлофорами та пішохідними переходами;
  • у жодному разі не сідати за кермо напідпитку.

Пішоходи на дорогах мають дотримуватися таких правил:

  • у темну пору доби одягати світловідбивальні елементи;
  • перетинаючи дорогу, переконатися, що поблизу немає транспорту.

Патрульні екіпажі працюватимуть цілодобово.

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