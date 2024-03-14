У Києві поліція розшукала чоловіка, який викрав колеса з авто, припаркованого біля гаражного кооперативу. За крадіжку у воєнний час йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це інформує поліція Києва у Facebook.

Подія сталася у Дніпровському районі столиці. Чоловік залишив своє авто Dacia Logan біля гаражів, а коли повернувся до машини побачив відсутність двох коліс. Він викликав поліцію. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Слідчі документують обставини пограбування, Київ, 13 березня 2024 р. Фото: Поліція Києва/Facebook

Невдовзі правоохоронці встановили особу водія, підозрюваного в крадіжці. Ним виявився киянин, 1986 року народження. Чоловік з допомогою домкрата зняв два колеса з чужого авто, поклав їх до багажника своєї машини і втік.

Болти кріплення коліс, які відкрутив крадій. Фото: Поліція Києва/Facebook

Викрадені колеса знайшли поліцейські і вилучили їх як речовий доказ. А щодо підозрюваного відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Викрадені колеса. Фото: Поліція Києва/Facebook

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

Раніше у столиці затримали киянина, який заліз до чужого автомобіля та викрав звідти понад 35 000 доларів США і ноутбуки. За ці гроші чоловік купив собі автівку.