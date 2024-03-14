Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що більшість громадян держав-союзниць підтримують військову допомогу для України.

Про це посадовець повідомив під час пресконференції з представлення підсумків 2023 року в Брюсселі 14 березня.

"Громадяни держав Альянсу виявляють потужну солідарність з українцями. По усьому НАТО понад дві третини людей хочуть, аби держави продовжували підтримувати Україну. Це має значення, тому що союзники по Альянсу надають 99% від усієї військової допомоги", — сказав Столтенберг.

Генсекретар НАТО зауважив, що впродовж 2023 року союзники "надавали безпрецедентний рівень підтримки", зокрема постачали:

артилерійські боєприпаси;

танки;

бойові машини;

патрульні кораблі;

засоби ППО;

гелікоптери;

дрони;

радари.

Окрім цього, вказав посадовець, уперше декілька союзників передали Україні далекобійні ракети, такі як британські Storm Shadow і французькі SCALP, а також держави Альянсу погодилися надіслати винищувачі F-16.

Столтенберг додав, що військова допомога, яка вже надана Україні, є безпрецедентною, але союзники мають наростити зусилля й постачати більше озброєння та боєприпасів.

"Це критичний момент. Було б великою історичною помилкою дозволити Путіну перемогти. Ми не можемо дозволити тоталітарним лідерам досягати бажаного з використанням сили. Це було б небезпечно для всіх нас", — підсумував генсекретар.