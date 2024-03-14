Правоохоронці супроводжують людей, які евакуюються з прикордоння Сумщини

Через посилення обстрілів частина населення з прикордоння Сумщини евакуююється. Правоохоронці супроводжують автотранспорт та забезпечують громадський порядок.
Про це написали на сайті Нацполіції.
Також правоохоронці опублікували кадри евакуації людей з прикордонного села Лугівка Великописарівської громади. Звідти поліцейський Дмитро Піддубний евакуював 16 жителів, йдеться у дописі. Для евакуції людей переводили через міст, який зруйнували російські військові ракетним ударом.
Про те, що у Великописарівській громаді проводиться евакуація написала очільниця громади Людмила Бірюкова.
Про необхідність евакуювати мешканців 5-кілометрової прикордонної зони начальник ОВА Володимир Артюх повідомив в липні 2023 року. Тоді йшлося про близько 20 тисяч людей з 15 громад.
Також у лютому 2024 року у межах 5-кілометрової зони на Сумщині встановили додаткові обмеження особливого режиму.
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