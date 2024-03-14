У Великописарівській громаді на Сумщині проводять евакуацію населення

У Великописарівській громаді на Сумщині триває евакуація населення.

Про це у своєму Facebook написала голова громади Людмила Бірюкова.

"Шановні мешканці громади, продовжується запис на евакуацію на 15.03.2024 року на 10.00 годину. Виїзд від селищної ради. Враховуючи безпекову ситуацію. У кого є власний транспорт, прохання покинути територію самостійно", — йдеться у повідомленні посадовиці.

За інформацією Людмили Бірюкової, люди зможуть доїхати до автостанції Охтирки або у с. Грунь. Стосовно евакуації можна зателефонувати за телефонами: 0994408276, 0999598694.

13 березня Суспільне спілкувалося з очільницею громади про організацію евакуації. Жінка розповіла, що за день змогли вивезти 19 людей, в тому числі двоє дітей.

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