Пограбував офіс родича на Київщині: правоохоронці передали справу до суду

У Білоцерківському районі Київщини затримали чоловіка. Його підозрюють у пограбуванні офісу свого родича. Наразі матеріали справи правоохоронці направили до суду.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Київської області.

Зазначається, що наприкінці січня цього року, 36-річний житель селища Ставище викрав у свого родича ключі від кабінету одного з підприємств Білої Церкви. Він знав, де зберігаються кошти, адже інколи допомагав свояку по роботі.

Розбите скло у будинку. Фото: Національна поліція

"У нічний час фігурант розбив скло, відчинив за допомогою викраденого ключа двері, та скоїв крадіжку грошей у сумі майже 87 тисяч гривень з шухляди стола", — йдеться у повідомленні.

Після того, як працівник підприємства звернувся до поліції, оперативники знайшли фігуранта у помешканні його знайомої. Чоловіка затримали та повідомили про підозру.

Наразі слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури завершили досудове розслідування. За крадіжку з приміщення під час воєнного стану (ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України) підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення.

Що відомо про інші випадки крадіжок грошей у Києві

Експрацівниця столичного банку привласнила понад 200 тисяч гривень з рахунку киянина. Жінка протягом кількох років виводила гроші з картки клієнта.

Хатня робітниця вкрала 25 000 доларів США у своїх роботодавців. Правоохоронці підозрюють жінку у 23 епізодах. За скоєне їй загрожує до восьми років ув'язнення.

Також правоохоронці затримали киянина, який заліз до чужого автомобіля та викрав звідти понад 35 000 доларів США і ноутбуки. За ці гроші чоловік купив собі автівку.

Столичні оперативники затримали двох підозрюваних, яких звинувачують у тому, що вони викрали у пенсіонерки 200 000 гривень. Фігуранти представлялися соціальними працівниками і пропонували оформити пільги.

Ще у Києві викрили групу шахраїв, які виманювали гроші у громадян за схемою "ваш родич у поліції". У причетності до злочину підозрюють трьох киян. Вони телефонували громадянам і повідомляли, що їхні родичі затримані за скоєння злочину — за бійку чи крадіжку.

Шахраї розповсюджують фейкові СМС-повідомлення про надходження посилок від імені українського поштового сервісу. Сповіщення містять фішингові посилання на підконтрольні зловмисникам ресурси. Їхня мета — зібрати платіжні дані громадян аби привласнити заощадження.