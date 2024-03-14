Нацбанк зробив прогноз щодо інфляції: Чи зростатимуть ціни

У першому півріччі інфляція в Україні у річному вимірі залишатиметься в межах 5% ± 1 відсотковий пункт. У другому кварталі — можливе прискорення інфляції процесів.

Про це йдеться в пресрелізі Національного банку за підсумками засідання правління НБУ з питань монетарної політики

В НБУ зазначили, що на початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував регулятор. Зокрема, у лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі.

Як пояснили у Нацбанку, цьому сприяли більша пропозиція окремих продуктів та ефекти від значних торішніх врожаїв. Певний ефект на продовольчі ціни мала й переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок. Крім того, інфляцію надалі обмежував мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Базова інфляція теж сповільнилася – до 4,5% у річному вимірі. Стійка ситуація на валютному ринку, забезпечена, зокрема, заходами монетарної політики та валютного нагляду НБУ, сприяла поліпшенню інфляційних і курсових очікувань більшості груп респондентів. Це обмежувало фундаментальний ціновий тиск. Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні майже нівельована, а курс гривні помірно коливався як в один, так і в інший бік, як і передбачає керована гнучкість обмінного курсу", — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що інфляція залишатиметься помірною, зокрема завдяки послідовній монетарній політиці НБУ

"Інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться в другому півріччі. Поступове зростання доходів українців і більші витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск", — зазначає регулятор.

В НБУ наголосили, що фіксація окремих житлово-комунальних тарифів і монетарна політика, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і курсової стійкості, й надалі обмежуватимуть зростання споживчих цін.

"Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Ризик затяжної агресії Росії проти України зберігається. Тривала війна гальмуватиме економічне відновлення та ускладнить завдання НБУ щодо утримання інфляції близько до цілі 5% упродовж 2025–2026 років", — йдеться у повідомленні.

У січні голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що впродовж 2023 року інфляція знизилась із 26% до рівня 5%, а економіка продемонструвала зростання.