НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Нацбанк зробив прогноз щодо інфляції: Чи зростатимуть ціни
ІнфляціяНБУВторгнення Росії в УкраїнуЕКОНОМІКАЕкономікаПолітика

Нацбанк зробив прогноз щодо інфляції: Чи зростатимуть ціни

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
НБУ
Будівля НБУ. Фото: УНІАН

У першому півріччі інфляція в Україні у річному вимірі залишатиметься в межах 5% ± 1 відсотковий пункт. У другому кварталі — можливе прискорення інфляції процесів.

Про це йдеться в пресрелізі Національного банку за підсумками засідання правління НБУ з питань монетарної політики

В НБУ зазначили, що на початку 2024 року інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував регулятор. Зокрема, у лютому інфляція сповільнилася до 4,3% у річному вимірі.

Як пояснили у Нацбанку, цьому сприяли більша пропозиція окремих продуктів та ефекти від значних торішніх врожаїв. Певний ефект на продовольчі ціни мала й переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок. Крім того, інфляцію надалі обмежував мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги.

"Базова інфляція теж сповільнилася – до 4,5% у річному вимірі. Стійка ситуація на валютному ринку, забезпечена, зокрема, заходами монетарної політики та валютного нагляду НБУ, сприяла поліпшенню інфляційних і курсових очікувань більшості груп респондентів. Це обмежувало фундаментальний ціновий тиск. Різниця між офіційним та готівковим курсом гривні майже нівельована, а курс гривні помірно коливався як в один, так і в інший бік, як і передбачає керована гнучкість обмінного курсу", — йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що інфляція залишатиметься помірною, зокрема завдяки послідовній монетарній політиці НБУ

"Інфляція залишатиметься в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці та лише помірно пришвидшиться в другому півріччі. Поступове зростання доходів українців і більші витрати бізнесу в умовах війни підживлюватимуть інфляційний тиск", — зазначає регулятор.

В НБУ наголосили, що фіксація окремих житлово-комунальних тарифів і монетарна політика, спрямована на підтримання привабливості гривневих активів і курсової стійкості, й надалі обмежуватимуть зростання споживчих цін.

"Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Ризик затяжної агресії Росії проти України зберігається. Тривала війна гальмуватиме економічне відновлення та ускладнить завдання НБУ щодо утримання інфляції близько до цілі 5% упродовж 2025–2026 років", — йдеться у повідомленні.

У січні голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що впродовж 2023 року інфляція знизилась із 26% до рівня 5%, а економіка продемонструвала зростання.

Читати ще
Інфляція. Фінансова абетка Читати ще Інфляція. Фінансова абетка

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Здорожчала картопля у Полтаві
На полтавському ринку майже втричі здорожчала картопля: які причини
НБУ
У НБУ прогнозують щорічне зменшення міжнародної фіндопомоги для України
МВФ покращив прогноз зростання світової економіки у 2024 році
МВФ покращив прогноз зростання світової економіки у 2024 році
Інфляція у 2023 році знизилася в 5 разів — Пишний
Інфляція у 2023 році знизилася в 5 разів — Пишний
На початок