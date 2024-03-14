Нацбанк знизив облікову ставку до 14,5%

Правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ на сайті Нацбанку.

“Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, у лютому інфляція, за даними НБУ, сповільнилася до 4,3% в річному вимірі. Цьому, поміж іншого, сприяли більша пропозиція окремих продуктів харчування та ефекти від значних минулорічних врожаїв. Базова інфляція також сповільнилася — до 4,5% рік до року.

Наступне засідання правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 25 квітня.

У червні 2022 року Національний банк різко підвищив облікову ставку — з 10 до 25%. З 27 липня 2023-го ставку знизили до 22%, з 15 вересня — до 20%, а з 27 жовтня того ж року ставку встановили на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. Із 15 грудня ставку знизили ще на 1% — до 15% річних.

Облікова ставка – один із методів стримування інфляції. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам та, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Чим вища облікова ставка, тим вища вартість кредитів та депозитів, що стимулює заощаджувати більше грошей. А зниження облікової навпаки – стимулює людей більше коштів витрачати у конкретний момент, що впливає на зростання цін.