Продовжував проводити богослужіння в окупації. Історія священника з Херсонщини

Тиждень, як служить в одному з херсонських храмів, до листопада 2023 року проводив богослужіння – у спеціальному облаштованому власному помешканні. Священник Георгій Хільчук пережив окупацію у Бериславі, у місті лишився і після звільнення правобережжя. Його будинок зруйнований російськими обстрілами, сам священник був поранений, і, зрештою, переїхав до Херсона.

Повномасштабне вторгнення Георгій Хільчук зустрів у Бериславі.

"Пару разів у саму будівлю, де була каплиця, приходив росіянин у цивільному. Питав, що тут, хто тут, я один тут. Я сказав, що один тут служу. Інколи може хтось прийде на службу, а так — один. На той момент, як окупанти тут були, кілька разів по Бериславу проводили пошуки дезертирів своїх. І всі кімнати, всі офіси у цій будівлі обшукали, повибивали двері. І шукали, може хтось там є. Одного ранку я прийшов — всі двері виламані, нічого з приладдя не чіпали, просто подивилися й все. Під час окупації в основному з парафіян була моя мати, яка співала у хорі, та сусідка. І ще можливо одна-дві жінки", — говорить священник.

Священник Георгій Хільчук, Херсон, 12 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Незадовго до звільнення Берислава вирішив проводити богослужіння вдома, розповідає священник.

"Я зібрав речі для богослужіння і пішов до дому служити. Потім вони відійшли й обстріляли цю будівлю, де була каплиця. Як раз на той момент я уже дома служив" — каже Георгій Хільчук.

Богослужіння у Херсоні, 12 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Навесні 2023 року російські військові обстріляли будинок священника.

"Після Пасхи 2023 року над будівлею мого дому, де я служив, зависав на хвилину дрон і фотографував, бо на ньому якась річ висіла. Потім у четвер десь о другій годині прямо в центр мого будинку був приліт. Я якраз був через дорогу біля будинку. Мені в око влетіло — в роті вилетіло. Швидка приїхала, оперативно доставила у Херсон, потім доставили у Миколаїв. Дякувати Богу, живий", — розповів Георгій Хільчук.

Георгій Хільчук в церкві, Херсон, 12 березня 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Після поранення лікувався у Миколаєві. Потім знову повернувся до Берислава. Продовжив проводити богослужіння та возив гуманітарну допомогу місцевим жителям. Через сильні обстріли у листопаді 2023 року разом із матір’ю виїхав до Херсона.

"Хата була не придатна до життя, повністю стеля впала. У нас залишилася літня кухня, там ми жили. А ось з тими, хто там залишився, у Бериславі, як є можливість зідзвонююсь, то вже і літньої кухні нема. Люди там ще живуть — можливо до 1500 жителів, а може і менше. В принципі десь три тижні тому подивився репортаж, хтось з волонтерів знімав на камеру Берислав. То я подивився, і чогось думав, що Берислав у набагато гіршому стані. А так вважаю, буде, що в місті відновлювати", — говорить священник.

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