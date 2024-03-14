Понад 700 абітурієнтів із Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей зареєструвалися для участі у національному мультипредметному тестуванні 2024-року.

Про це Суспільному розповіла заступниця директора регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева.

Реєстрація, як і в попередні роки, відбувається онлайн на спеціальному сервісі, що розміщений на сайті українського центру якості освіти. Кожен учасник має можливість створити персональний кабінет та внести всю необхідну особисту інформацію та вибрати категорію учасника.

Сьогодні, 14 березня, перший день. Триватиме реєстрація до 11 квітня.

"Після того, як категорія обрана випускники поточного року вибирають навчальний заклад, далі зазначають свою електронну адресу, свій контактний номер телефону і потім обираємо той четвертий предмет. Тому, що 3 предмети уже зазначено. Як тільки все зроблено — знову перевіряємо. У разі потреби редагуємо і після того, як завантажили копії ми надсилаємо до регіонального центру на обробку. У нас є 7 днів впродовж яких ми обробимо реєстраційні документи і тоді у разі успішної реєстрації учасник побачить у своєму кабінеті сертифікат", — пояснила Людмила Марцева.

До повномасштабного вторгнення РФ українські випускники здавали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для вступу у вищі навчальні заклади. Після початку війни на зміну ЗНО запровадили Національний мультипредметний тест (НМТ).

НМТ-2024 передбачає оцінювання знань з чотирьох навчальних предметів: українська мова, математика, історія України – обов’язкові, ще один на вибір учасника.

"Починаючи реєстрацію треба пам’ятати, що ви маєте чітко знати, який саме четвертий предмет ви будете зазначати. Формат національного мультипредметного тесту 24 року відрізняється від попереднього року тим, що кожен учасник буде складати один раз, але 4 предмети. Тестування буде розділене на два блоки. Перший блок – це українська мова і математика. Потім 20 хвилинна перерва. І другий блок – це історія України і той четвертий предмет, який кожен обирає на свій розсуд", — зазначила Людмила Марцева.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий розповів, що основна сесія НМТ відбудеться з 14 травня по 25 червня, а додаткова — з 11 по 19 липня. За його словами скласти мультитест можна буде як в Україні, так і за кордоном. Лісовий зазначив, що вже 28 країн підтвердили готовність створити у їхніх містах тимчасові екзаменаційні центри для українців.

Як зареєструватися

За допомогою спеціального сервісу вступникам треба самостійно створити персональний кабінет (зазначити особисті дані: реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, дані документа, що посвідчує особу) та виконати в ньому такі дії: