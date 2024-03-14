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17 пам'яток історії на Волині не підлягають занесенню у Держреєстр — Мінкульт
ДЕКОМУНІЗАЦІЯРегіони

17 пам'яток історії на Волині не підлягають занесенню у Держреєстр — Мінкульт

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Міністерство культури та інформаційної політики України видало наказ про визнання 17 пам'яток історії на Волині такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини.

Відповідний наказ опублікували на сайті 12 березня 2024 року.

Як розповів у коментарі Суспільному співзасновник проєкту "Деколонізація.Україна" Вадим Поздняков, згідно з цим рішенням Мінкульту ці "памʼятки історії" можуть бути перенесені, бо вони вже не мають історичної та культурної цінностей.

До переліку об’єктів культурної спадщини у Волинській області, які визнаються такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України увійшли:

Володимирський район

  • Пам’ятник на честь радянських танкістів у Володимирі на вулиці Устилузькій;
  • Пам’ятник борцям за радянську владу, членам КПЗУ Мацьохі Ф.П., Дядюку Ю.Т., Шейчуку С.Ф. у селі Вощатин, біля будинку культури;
  • Пам’ятний знак на честь секретаря сільської ради А.Ф. Стемпковського, вбитого оунівцями в 1944 р. у селі Заріччя;
  • Пам’ятник на честь радянських артилеристів у села Затурці;
  • Могила радянських активістів с. Литовеж, яких розстріляли фашисти 17 липня 1941 р. (Пам’ятник на честь радянських активістів, розстріляних німецько-фашистськими загарбниками) у селі Литовеж, на окраїні села;
  • Пам’ятник на честь радянських прикордонників 4-ої застави в Устилузі.

Камінь-Каширський район

  • Меморіальний комплекс на місці розташування партизанського з’єднання А.П. Бринського в урочищі Кухів Груд (за 30 км на північ від селища Маневичі); . Хворостів, на тракторному стан

Ковельський район

  • Пам’ятник на честь перших тракторів, які працювали на полях радянської Волині у селі Радехів;
  • Пам’ятник на честь перших трактористів, які працювали на полях радянської Волині у селі Хворостів;
  • Пам’ятник на честь радянських артилеристів у Ковелі;
  • Пам’ятник на честь М.С. Солодюка у селі Тупали;
  • Пам’ятник членам КПЗУ Коптію В.Г., Сарапіну І.Ф., Сарапіну Н.Ф. у селі Мизове;
  • Пам’ятник Герою Соціалістичної праці Панасюку О.С. у селі Бобли.

Луцький район

  • Пам’ятник на честь Колківської Першотравневої демонстрації у селі Тростянець;
  • Трактор У-2 (ХТЗ) (Пам’ятник на честь перших трактористів, які працювали на полях Волині) у селищі Колки;
  • Пам’ятник на місці розстрілу Колківської першотравневої демонстрації у селищі Колки;
  • Пам’ятник О. Степанюку, члену окружкому КПЗУ у місті Рожище.

Перегляд пам'яток зробили на підставі подань Волинської військової адміністрації та обласного Департаменту культури, молоді та спорту.

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