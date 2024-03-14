НМТ-2024: черкаські школярі розпочали реєстрацію

14 березня розпочалась реєстрація на участь у національному мультипредметному тестуванні. Вона триватиме до 11 квітня. На Черкащині у 2024 році очікують на девʼять тисяч учасників.

Суспільне поспілкувалося з тими, хто серед перших вніс свої дані для участі в тестуванні в перший день реєстрації.

Для черкаських одинадцятикласників ранок почався з роз’яснювальної лекції. Одинадцятикласниця Єлизавета Шварцман, розповіла: створюватиме персональний кабінет в школі під керівництвом вчителя, аби не припуститись помилок.

"Потрібно бути впевненій в тому, що в мене все приймуть, в мене вийде зареєструватися, щоб найшвидше вирішити це і не хвилюватися в наступні дні, а продовжити підготовку до самого тестування".

Фото: Суспільне Черкаси

Її однокласник Іван Куций також потребує допомоги вчителя. Вже розпочав вносити дані на сайт Українського центру оцінювання якості освіти.

"Якби не було викладача, то нам би прийшлось, якби були якісь питання дзвонити на гарячу лінію, дізнаватися у них інформацію. Це було б дуже складно, а так коли є викладач все набагато легше в реєстрації".

Хоч спочатку і припустився помилки та з першої спроби вдалось успішно зареєструватись, додав Іван:

"Якщо є всі дані, і є чіткі вказівки, як це робити, то, я думаю, все можна зробити дуже легко і дуже швидко".

Фото: Суспільне Черкаси

Єлизавета Шварцман теж майже завершила трикрокову процедуру реєстрації:

"Я ввела свою контактну інформацію, це крок перший був, крок другий — це вже інформація щодо моєї участі в НМТ, предмети, які я буду здавати та місце, де я буду здавати. Далі крок третій — завантаження всіх необхідних документів".

Одинадцятикласниця Анастасія Рева створюватиме особистий кабінет вдома:

"Зараз у мене немає всіх необхідних сканкопій і я довідку отримала лише сьогодні. Ще не маю з собою паспорта, тому саме вдома потрібно зробити додаткові сканкопії".

Більшість учнів реєструються самостійно, розповіла заступниця директора Ніна Жук, але в допомозі та додаткових консультаціях учням не відмовляють. До цього дня готувала випускників заздалегідь.

"Я пояснювала дітям, як проходить реєстрація, скільки вони повинні обрати предметів, які потрібні документи на те, щоб зареєструватися і які можуть бути причини відмови в реєстрації".

Фото: Суспільне Черкаси

Вдруге реєстрація електронна, пояснив директор навчального закладу Дмитро Бунякін, тому школа до цього процесу залучена мінімально.

"Це особиста справа кожної дитини і кожна дитина обирає, де їй зручніше проводити реєстрацію, а школа готує документи для наших учнів. Мається на увазі довідки про те, що вони зараз закінчують навчання. Цей документ є обов’язковим для прикріплення в їхньому персональному електронному кабінеті".

Реєструватись на тестування можна до 11 квітня, а до 15 квітня — внести зміни до реєстраційних даних в персональному кабінеті, розповіла проректорка з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Наталія Лісова. Випускники, які планують вступати у вищі заклади освіти України, повинні скласти тест із чотирьох предметів.

"Українська мова, математика, історія України та один за вибором. Якщо один якийсь не пройде, він не зможе вступати в заклад вищої освіти. Тут така іще особливість — ми дуже звертаємо увагу на те, що є у нас випускники, які закінчують заклади загальної середньої освіти в Україні, а є такі, які проживають за кордоном, але здобувають освіту тут в Україні у визначеному закладі освіти. Вони також вписують цей заклад, заклад України, але якщо здобуває освіту повну за кордоном і цей заклад вони мають зазначати".

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