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Qırım köprü rayonında işğalciler, arbiy gemileriniñ sayısını çoqça eksilttiler — "Ateş"
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Qırım köprü rayonında işğalciler, arbiy gemileriniñ sayısını çoqça eksilttiler — "Ateş"

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Qırım köprü rayonında işğalciler, arbiy gemileriniñ sayısını çoqça eksilttiler — &quot;Ateş&quot;
Qırım köprü. Фото: Telegram/Атеш

"Ateş" arbiy-partizan areketi ögrendi ki, işğalciler Keriç boğazından yaldağan arbiy gemileriniñ sayısını pek eksilttiler. Qırım köprü rayonında RF Qaradeñiz flotuınıñ yalını mudafaa etken gemilerni körmek mümkün.

Öz Telegram kanalında "Ateş" bu aqqında haber berdi.

"Şu anda köpür rayonında obyektni ukrain deñiz astındaki dronlarından qorumaq maqsadınen tek arbiy qaravul etken RF Qaradeñiz flotunıñ yalını mudafaa etken gemilerni körmek mümkün", — dep bildirildi.

Partizanlar, Ukraina Mudafaa Quvetlerine maqbul malümat berdiler.

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