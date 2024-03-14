У Чернівецькій області за два місяці 2024 року поліцейські склали понад 300 протоколів на водіїв з ознаками сп’яніння. Торік за водіння у нетверезому стані понад 1200 водіїв позбавили права керувати авто.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції області у відповідь на запит Суспільного.

За інформацією поліції, у січні та лютому працівники управління патрульної поліції склали 309 протоколів на водіїв авто за керування у стані спʼяніння. За на 33 протоколи менше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Загалом за 2023 рік на водіїв склали 2045 протоколів. З них:

1000 водіїв позбавили права керувати авто на один рік,

123 водіїв позбавили права керувати авто на три роки.

Ще 620 протоколів — на судовому розгляді.

Яка відповідальність за нетверезе водіння

Відповідальність за водіння у нетверезому стані передбачена статтею 130 Кодексом України про адміністративні правопорушення:

керування в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння — штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік;

штраф 17 тисяч гривень із позбавленням права керування на один рік; повторне керування у стані сп’яніння протягом року — штраф 34 тисячі гривень із позбавленням права керування на три роки з оплатним вилученням авто чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням авто чи без такого;

— штраф 34 тисячі гривень із позбавленням права керування на три роки з оплатним вилученням авто чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням авто чи без такого; третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння — штраф 51 тисяча гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією авто або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією авто;

— штраф 51 тисяча гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією авто або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією авто; вживання водієм після ДТП алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду — штраф 34 тисячі гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

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