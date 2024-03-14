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Головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав Запорізький напрямок
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Головнокомандувач ЗСУ Сирський відвідав Запорізький напрямок

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Олександр Сирський прибув на Запорізький напрямок
Головнокомандувач Олександр Сирський на Запорізькому напрямку. Фото: Telegram/ Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський відвідав бригади, які боронять Запорізький напрямок.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомив Головнокомандувач Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Олександр Сирський, окупанти продовжують робити безуспішні спроби атакувати Роботине та Вербове Запорізької області за допомогою безпілотників, артилерії та мінометів:

"За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою. В цих умовах надійний захист наших військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль та значення яких постійно зростає".

Окрім цього, за словами Олександра Сирського, на Запорізькому напрямку вдалося розпочати ротацію та заміну військових частин та підрозділів.

Раніше Суспільне повідомляло, що Сили оборони України відбили сім атак поблизу Старомайорського, західніше Вербового та Роботиного.

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