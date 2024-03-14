Протягом минулої доби, 13 березня, армія РФ завдала 290 ударів по території семи населених пунктів Запорізької області. Інформація про загиблих та поранених не надходила.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Російські військові 290 рази атакували міста та села Запорізької області:

чотири авіаудари завдали по Малій Токмачці, Гуляйполю та Роботиному;

шість разів з реактивних систем залпового вогню обстріляли Роботине;

84 БпЛА атаки здійснили по Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;

196 артилерійських ударів завдали по Гуляйполю, Роботиному, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці, Левадному та Гіркому.

Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 13 березня 2024 року. Фото: Telegram/ Іван Федоров

"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Водночас на Оріхівському напрямку армія РФ намагалася здійснити сім атак на українські позиції Старомайорського, західніше Вербового та Роботиного, їх було відбито Силами оборони України, в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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