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За минулу добу армія РФ завдала 290 ударів по семи населених пунктах на Запоріжжі
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За минулу добу армія РФ завдала 290 ударів по семи населених пунктах на Запоріжжі

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13 березня 2024: РФ завдала 290 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області
Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 13 березня 2024 року. Telegram/ Іван Федоров

Протягом минулої доби, 13 березня, армія РФ завдала 290 ударів по території семи населених пунктів Запорізької області. Інформація про загиблих та поранених не надходила.

Про це сьогодні, 14 березня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Російські військові 290 рази атакували міста та села Запорізької області:

  • чотири авіаудари завдали по Малій Токмачці, Гуляйполю та Роботиному;
  • шість разів з реактивних систем залпового вогню обстріляли Роботине;
  • 84 БпЛА атаки здійснили по Гуляйполю, Новоданилівці, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці та Малинівці;
  • 196 артилерійських ударів завдали по Гуляйполю, Роботиному, Малинівці, Малій Токмачці, Новоданилівці, Левадному та Гіркому.
За минулу добу армія РФ завдала 290 ударів по дев'яти населених пунктах на Запоріжжі
Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 13 березня 2024 року. Фото: Telegram/ Іван Федоров
"Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Водночас на Оріхівському напрямку армія РФ намагалася здійснити сім атак на українські позиції Старомайорського, західніше Вербового та Роботиного, їх було відбито Силами оборони України, повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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