У Рівному попрощалися з військовими Олександром Черемхою та Сергієм Чорнобаєм

На майдані Незалежності у Рівному 14 березня попрощалися із двома бійцями — 48-річним Олександром Черемхою та 36-річним Сергієм Чорнобаєм. Чоловіки загинули на сході.

Олександр Черемха

Олександр Черемха народився у селі Харалуг Корецької громади. Він закінчив Рівненський текстильний технікум. Пізніше працював майстром на підприємстві з виробництва металопластикових вікон, повідомили в пресслужбі міськради.

Олександр у грудні 2022 року став військовослужбовцем ЗСУ. Чоловік служив на Волині, Івано-Франківщині, потім — на Донеччині.

"Його спочатку не взяли, бо троє діток, а потім сказав: «Я все-таки піду». Вже коли вийшла заміж дочка — все-таки пішов. Його взяли, він сказав: «Я маю бути там». Має маленького онучка, двоє діток, що ходять до школи. Він їх виховував, вчив уроки з дитиною, бо знав добре математику. Любив життя, любив риболовлю. Водив хлопчика свого і меншого, і старшого, щоб, напевно, потім пам'ять була. Важко втрачати хлопців. Хочеться, щоб ми швидше перемогли, щоб більше такого не було",— розповіла кума загиблого військового Тамара.

Фото: Суспільне Рівне

Сусідка загиблого Олександра Черемхи Аліна зазначила:

"Про людину можна багато що сказати. Це просто позитив, він завжди усміхався, завжди гукав: «Привіт, сусіди!». Слів не можна підібрати, щирі співчуття родинні. Це дуже важка втрата для нас".

Загинув 49-річний солдат Олександр Черемха 9 березня на Донеччині.

Фото: Суспільне Рівне

Сергій Чорнобай

Сергій Чорнобай народився у місті Кремінна, що на Луганщині. Навчався у місцевій школі, а потім у профтехучилищі на газозварювальника та у технікумі міста Рубіжне на шахтаря. Працював на шахті у Кремінній.

У квітні 2022 року Сергій разом із дружиною, донькою та сином переїхали у Рівне. Тут він став на облік і у жовтні 2022 року вступив до лав ЗСУ. У грудні 2022 року сім’ю сповістили, що Сергій вважається зниклим безвісти у районі Кремінної.

Фото: Суспільне Рівне

Загинув 36-річний солдат 20 грудня 2022 року на Луганщині.

Поховали військовослужбовців на Алеї Героїв кладовища Нове.

Фото: Суспільне Рівне

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