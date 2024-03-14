Жителі села Перепис на Городнянщині Чернігівської області просять санітарку Тетяну Тимошенко вступити до медичного коледжу. Люди хочуть, щоб у них була своя фельдшерка. За словами старости Деревинського старостинського округу Миколи Воробіна, він готовий допомогти та посприяти її вступу.

Молодша медична сестра Тетяна Тимошенко показує фельдшерсько-акушерський пункт, в якому працює. Розповідає: за фахом вона швачка-закрійниця, проте працювала кухаркою в школі. Згодом зрозуміла, що медицина – це її покликання, тому влаштувалася санітаркою до медпункту в рідному селі.

"Я приходжу, прибираю, все вичищаю, вимиваю, щоб все було готове, коли прийдуть пацієнти. Дідусі, бабусі, тітки, дядьки – вони кожен день приходять. Комусь треба якісь ліки, комусь треба поміряти тиск, комусь поміряти цукор, у нас є глюкометр", – каже Тетяна Тимошенко.

Тетяна Тимошенко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Коли місцева фельдшерка звільнилася, Тетяна залишилася у ФАПі сама. Працює вона на пів ставки – з 9 ранку до 13:00. Проте й після закінчення робочого дня жінка приходить на допомогу односельцям.

"Але ж мені за це ніхто не платить. Це моя ініціатива", – говорить Тетяна Тимошенко.

Наразі проблема відсутності фельдшера частково вирішена, каже староста Деревинського старостинського округу Микола Воробін.

З його слів, фельдшерка з Деревин приїздить до Перепису тричі на тиждень:

"Але я б хотів, щоб був свій лікар".

Микола Воробін. ФОТО: Суспільне Чернігів

Тетяна Тимошенко говорить: односельці просять її вступити до медичного коледжу та стати фельдшеркою.

"Це така суспільна думка, вони вирішили, що я маю хист, можу навчатись. Ну, у мене своїх троє дітей, уже двоє навчаються у Чернігові, один ще в другий клас ходить. То мені навчатися хочеться, але трішки накладно".

Тетяна пояснює: отримавши фах фельдшера, вона матиме більше повноважень. Наприклад, зможе робити щеплення та уколи.

"Якщо, наприклад, треба курс лікування пройти, там треба п'ять уколів проколювати. Я ж не можу колоть, треба фельдшера викликати, щоб вона їздила. І треба домовлятися з нею, щоб вона якось добиралася. Автобус у нас їздить тільки три рази на тиждень. І виходить, що це треба людям лягати в лікарню".

Тетяна Тимошенко біля ФАПу, в якому працює. ФОТО: Суспільне Чернігів

Місцева жителька Ольга каже:

"Так, ми б хотіли, щоб у нас фельдшер була своя, домашня. Бо зараз у нас вийшла з декретної відпустки, але ж вона у Деревинах проживає, тому і їй незручно на роботу, а нам і зовсім незручно. Якщо ввечері чи після обід хтось захворіє, до кого звернутися? З усіма проблемами їздимо в Городню.

Ольга. ФОТО: Суспільне Чернігів

Староста каже: готовий допомогти Тетяні, якщо вона таки збереться вступити до медколеджу.

"Я тільки – за. Що треба буде від мене, я допоможу в будь-якому випадку".

За словами заступниці начальника управління реалізації політики зайнятості Чернігівського обласного центру зайнятості Людмили Лисобикової, як варіант, Тетяна може скористатися ваучером на навчання та безкоштовно здобути освіту у медколеджі.

"У переліку професій та спеціальностей для навчання, за якими може бути виданий ваучер, 124 позиції, серед яких і медсестринство. Отримати ваучер можуть люди віком старше 45 років, люди з інвалідністю, також звільнені з військової служби, учасники бойових дій та громадяни, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також ті, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення або травми внаслідок військової агресії. За умови, якщо мають професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту, не зареєстровані в службі зайнятості як безробітні та не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття", – пояснює Людмила Лисобикова.

Щоб отримати ваучер, необхідно звернутися до фахівців центру зайнятості, або ж заповнити заявку онлайн.

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