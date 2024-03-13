НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Грип та ГРВІ: яка ситуація на Вінниччині із сезонними захворюваннями
МЕДИЦИНАГрипРегіони

Грип та ГРВІ: яка ситуація на Вінниччині із сезонними захворюваннями

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Захворюваність на сезонні вірусні хвороби, а саме грип та ГРВІ на Вінниччині не перевищує епідпоріг. Протягом минулого тижня з підозрами на грип до лікарень області звернулися майже 1200 осіб.

Госпіталізували 37 хворих, серед них — 32 дитини. Про це Суспільному розповів очільник обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський.

"Ми не виходимо за епідеміологічний поріг для того, щоб визначати епідеміологічну загрозу. Раптом будемо перетинати цей поріг, обов’язково проінформуємо всі сторони. Наразі не очікуємо підвищення", — зазначив Ігор Матковський.

Загалом, від початку року на грип та ГРВІ занедужали 5 914 людей. У 52 пацієнтів лабораторно підтвердили COVID-19.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
&quot;Ми б хотіли, щоб у нас фельдшерка була своя&quot;: на Городнянщині селяни просять санітарку вступити до медичного коледжу
"Ми б хотіли, щоб у нас фельдшерка була своя": на Городнянщині селяни просять санітарку вступити до медичного коледжу
Медичний поїзд для транспортування поранених бійців
Як справжній госпіталь: "Укрзалізниця" вперше продемонструвала медичний евакуаційний поїзд
На Львівщині зросла захворюваність на вірусний менінгіт
На Львівщині зросла захворюваність на вірусний менінгіт
У Хухрі на Сумщині будують нову амбулаторію замість зруйнованої
У Хухрі на Сумщині будують нову амбулаторію замість зруйнованої
На початок