Грип та ГРВІ: яка ситуація на Вінниччині із сезонними захворюваннями

Захворюваність на сезонні вірусні хвороби, а саме грип та ГРВІ на Вінниччині не перевищує епідпоріг. Протягом минулого тижня з підозрами на грип до лікарень області звернулися майже 1200 осіб.

Госпіталізували 37 хворих, серед них — 32 дитини. Про це Суспільному розповів очільник обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський.

"Ми не виходимо за епідеміологічний поріг для того, щоб визначати епідеміологічну загрозу. Раптом будемо перетинати цей поріг, обов’язково проінформуємо всі сторони. Наразі не очікуємо підвищення", — зазначив Ігор Матковський.

Загалом, від початку року на грип та ГРВІ занедужали 5 914 людей. У 52 пацієнтів лабораторно підтвердили COVID-19.