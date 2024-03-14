Без води та їжі може залишитися понад сотня звірів у хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин. Його директор особисто туди привозив продукти. З 11 березня чоловік перебуває у лікарні.

Про це Суспільне Хмельницький розповіла доглядальниця реабілітаційного центру Олена Пальохіна.

За її словами, їжі й води для птахів та звірів у хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин залишилося на чотири доби: "У нас є дві левиці. Це мама і дочка — Клеопатра і Тіара. Кожна рано і вечері з’їдає по великому пакеті м’яса".

Левиці Клеопатра і Тіара, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Олена Пальохіна каже, найбільше води п’ють верблюди: "Два верблюди за день з’їдають два мішки картоплі й пакет сухарів. Вони молоді, за день випивають 40-літрову каструлю води. Сергій возить з дому воду у 50-літрових бочках. Її залишків може вистачити на три дні".

Олена Пальохіна доглядає за тваринами у реабілітаційному центрі, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Доглядальниця реабілітаційного центру розповіла, доставкою кормів, води та іншою роботою у центрі займається її син — директор закладу Сергій Пальохін.

"Коли Сергій був здоровий, то він все возив, рубав і пиляв дрова. Ми з ним чистили загони. Зараз його нема, і я лишилася одна. Нам потрібні сухі корма для котів і собак. Також необхідна фінансова допомога, щоб я найняла людину, яка тимчасово буде замінювати Сергія", — пояснила Олена Пальохіна.

У реабілітаційному центрі для диких тварин мешкає олень, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Хмельничанин Володимир каже, допомагає центру з початку його заснування: "Не можу відмовити у помочі. Коли лишається бараболя чи яблучко, віддаю звірям".

Волонтер Вадим розповів, у центрі робить все безоплатно: "Просила хазяйка допомогти, а мені не важко. Так що працюємо. Потім люди прийдуть, подивляться на тваринок, яких сюди попривозили".

За словами Олени Пальохіної, протягом холодів палять у вольєрах теплолюбних тварин: "Разів 20-30 в день підкидаю дрова для розпалу у групці, додаю ще солярки й запалюю. Обігріваємо носуху Сєню, дикобраза Васю і мавпу Гаріка".

У реабілітаційному центрі живе каракал, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Перший військовий шпиталь сил безпеки України із центром реабілітації заключив угоду на лікування тварин, розповів його начальник Кирило Чумаков.

"В обслуговування входить вакцинація тварин, їхній огляд. У випадку хвороби виїжджає лікар. Можемо забирати тварину на стаціонар для лікування. Вітамінізація пройшла. Місяць тому була диспансеризація. Тварини вакциновані, не агресивні, соціалізовані. Хмельниччина врятувала понад 20 тисяч поранених тварин-переселенців. Прошу всіх небайдужих допомогти зерном, овочами, фруктами й не дати звірям вмерти з голоду", — пояснив Кирило Чумаков.

Директор реабілітаційного центру Сергій Пальохін перебуває на лікуванні, березень 2024, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Сергій Пальохін каже, наразі для роботи у центрі реабілітації диких тварин потрібна людина з автівкою.

"Лікарі сказали, три місяці мені не можна роботи нічого важкого. Поки я у лікарні, немає кому возити їсти й пити. Я все це привозив через день. Треба наймати людину, яка має машину, щоб могла забирати відходи, де треба, і привозити все необхідне", — пояснив Сергій Пальохін.

За його словами реабілітаційний центр для диких тварин функціонує в Хмельницькому з початку 2014 року. Наразі у ньому перебуває понад сто тварин.

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