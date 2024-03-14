День знань про метеликів. На Рівненщині зафіксували понад 500 їхніх видів

На Рівненщині налічують понад пів тисячі видів денних та нічних метеликів. Є серед них і представники рідкісних видів, занесених до Червоної книги України.

Про у День знань про метеликів, що припадає на 14 березня, Суспільному розповів старший співробітник науково-дослідного відділу Нобельского національного природного парку Іван Зубкович.

За його даними на Рівненщині налічують приблизно 500-600 видів метеликів, 233 з яких — денні.

"Станом на сьогодні на території Нобельського нацпарку, шляхом польових досліджень, підтвердили присутність близько 70, з них — чотири види занесені до Червоної книги. Це ведмедиця велика, ведмедиця-господиня, мнемозина і райдужниця або мінливець великий. Також у нас зустрічаються такі рідкісні види, як махаон і подалірій", — зазначив Іван Зубкович.

Метелик Подалірій. Фото: Нобельський НПП, Людмила Кречкевич

Він зауважив, що у 2021 році фахівці викреслили зі списку Червоної книги України махаона і подалірій. Останнього — вважають найбільшим метеликом в області.

"Минулого року його зафіксували у селі Нобель, сфотографували місцеві жителі й надали нам його фото. Ми підтвердили його присутність на нашій території", — додав науковець.

Метелик Мнемозина. Фото: Нобельський НПП

Роль метеликів у екосистемі

У Facebook Нобельського національного природного парку 14 березня зазначили, що метелики — це лускокрилі комахи, для яких характерна наявність на крилах густого шару хітинових лусочок. Представники цього ряду поширені на всіх континентах, крім Антарктиди.

"Всі метелики дуже мало живуть і кожен метелик має чотири стадії розвитку: яйце, личинка, лялечка та імаго. Метелики є другими в списку запилювачів у природі, після бджіл. Їх функція для природи цінна і важлива", — пояснив Іван Зубкович.

У дописі також зазначили, що метелики та їхні гусениці є їжею для багатьох птахів, ящірок та інших комахоїдних тварин. Вони одержують потрібні поживні речовини від комах, що допомагає їм виживати та розмножуватися. Таким чином, метелики відіграють важливу роль у харчовому ланцюгу та підтримують баланс у природі.

"Метелики є індикаторами стану навколишнього середовища. Вони чутливі до змін і можуть бути хорошими показниками якості екосистеми. Якщо чисельність лускокрилих скорочується або вони зникають, це може бути ознакою порушення балансу в екосистемі та погіршення її стану", — повідомили в нацпарку.

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