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“Ми відповідаємо за їхнє здоров’я”: на Вінниччині волонтери приготували бійцям на Масницю 2000 млинців
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“Ми відповідаємо за їхнє здоров’я”: на Вінниччині волонтери приготували бійцям на Масницю 2000 млинців

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У Немирові, що на Вінниччині, волонтери приготували захисникам за тиждень майже дві тисячі млинців з різними начинками. Зробили це до свята Масниці. Загалом смаколики на “Солдатській куховарні” готують щодня. Замовлення бійцям передають у замороженому вигляді. Відправляють поштою та через волонтерів. Про це Суспільному розповів засновник громадського об’єднання Леонід Павленко.

“Ми відповідаємо за їхнє здоров’я”: на Вінниччині волонтери приготували бійцям на Масницю 2000 млинців
Фото: Суспільне Вінниця

Серед тих, хто готує для оборонців, Тетяна Черната з села Ковалівка.

Сьогодні я кинула 20 штук яєць. Трошки цукру, солі, ванільки. Борошно, олія. І сім літрів молока. Змащуємо салом. Потім наливаємо рідину, яку підготували, і підсмажуємо. Щоб хлопцям попало, щоб наїдалися. Щоб в них сили були нас захищати. Ми їм дуже дякуємо за все”, — сказала Тетяна Черната.
“Ми відповідаємо за їхнє здоров’я”: на Вінниччині волонтери приготували бійцям на Масницю 2000 млинців
Фото: Суспільне Вінниця

Млинці до Масниці готували для оборонців із м’ясом, лівером та капустою.

Варяться легені та серце. Це до печінки та м’яса, на начинку до млинчиків. Відварили цілу плиту курячої печінки. Додали ще фарш м’ясний із засмажкою. Ну десь три кілограми тут. То куряча печінка, а це свиняче. І ось все це потім мішаємо — і на млинчики”, — розповіла Тетяна Черната.
“Ми відповідаємо за їхнє здоров’я”: на Вінниччині волонтери приготували бійцям на Масницю 2000 млинців
Фото: Суспільне Вінниця

Щодня волонтери випікають до трьох сотень млинців. Пакують по 20 штук у лотки та перемащують шкварками. Один лоток вміщує пів кілограма млинців, сказав засновник ГО “Солдатська куховарня” Леонід Павленко.

“Ми відповідаємо за їхнє здоров’я”: на Вінниччині волонтери приготували бійцям на Масницю 2000 млинців
Фото: Суспільне Вінниця
“У нас є два види пакування. Це тара пластикова та пінопластова. Це найбільш оптимальна вага для того, щоб один або два військових стали й поїли. Також це для того, щоб його довго не зберігати, бо м’ясна продукція вона не має довгий термін. Тому ми вирішили такі робити, щоб було поживно, ситно і по мінімуму зберігалося, адже ми відповідаємо за їхнє здоров’я також”, — сказав Леонід Павленко.
“Ми відповідаємо за їхнє здоров’я”: на Вінниччині волонтери приготували бійцям на Масницю 2000 млинців
Фото: Суспільне Вінниця

До відправлення млинці, як і решту напівфабрикатів, зберігають у морозильних камерах.

Якщо ми відправляємо “Новою поштою” нашу заморожену продукцію, то ми утепляємо, тобто теплоізолюємо коробки. Найчастіше це бананові ящики, пінопластом та іншою методикою. Коли хлопці отримують нашу продукцію, то ми завжди питаємо, в якому вигляді воно до вас дійшло, то практично всі кажуть, що продукція ще заморожена. Це орієнтовно 3-4 дні з моменту відправки. Ну, а потім вони їх розморожують, ну і протягом доби їх треба зʼїсти”, — сказав Леонід Павленко.

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