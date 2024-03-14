Три адмінпротоколи за недотримання санітарно-гігієнічних умов у будинку склали на багатодітну мати-одиначку Ольгу Скалку з села Даньківка Прилуцького району. Жінка не погоджується з цим та боїться, що у неї відберуть дітей. Соціальна фахівчиня Вікторія Приходченко говорить, що дітей забирати не планують, проте родину контролюють. 21 лютого виконком селищної ради встановив жінці термін до 1 березня для покращення побутових умов для проживання дітей, наразі перевірку не проводили. Подробиці історії – читайте далі.
Як проживає родина
Ольга Скалка проживає разом з п’ятьма дітьми віком від 10 до 16 років, яких виховує сама. Хлопчик має окрему кімнату, чотири дівчинки – одну спільну.
Зі слів жінки, на кухні родина готує, проте для прийому їжі місця не вистачає. Миються, вони також там, бо у будинку немає окремої ванної кімнати, до того ж у цьому приміщенні топиться дров’яний котел. На кухні є електроплитка, поруч у коридорі – шафа з продуктами та холодильник.
"Машинка пральна поламалася. Місяць точно не працює. Там лежить брудний одяг".
Вбиральня розташована на вулиці.
"Буває, що на ніч ставимо відро. Вони сходять у туалет, вранці винесли і воно цілий день на вулиці стоїть".
Будинок родини — це власність сільськогосподарського підприємства "Цукровик", де працює Ольга. В ньому родина проживає із 2014 року. За цей час в будинок встигли провести воду, замінили електромережі, придбали та встановили котел. На місяць родина має соціальні виплати близько 13 тисяч гривень та її заробітну плату, розповіла жінка.
Що говорять у школі
За словами директорки Богданівського ліцею Ірини Труш, всі діти дружні між собою, мають добру успішність, не пропускають занять без поважної причини.
"До них питань ні в навчанні, ні у вихованні, ні в поведінці немає. Вони виховані, вони чисті ходять до школи, по дітях видно, що вони не голодні і мама турбується про харчування: оформила малозабезпеченість, оскільки працює і діток п’ятеро. Тут постійно прослідковується турбота про дітей".
Рішення соціальної служби
З вересня минулого року фахівці з соціальної роботи Линовицької громади спільно зі співробітниками ювенальної превенції Прилуцького відділу поліції склали жінку три протоколи за "невиконання обов'язків щодо виховання дітей". За словами Ольги, причиною стали неналежні санітарно-гігієнічні умови в будинку.
"«Покажи шкафчик для крупи» – Я показала. Їсти є, а вона каже, що в мене нічого не має. Холодильник показую – їсти є, а для неї нічого немає. В хаті порядок, а вона каже, що в хаті бардак. Чого вона до мене постійно присіпуєшся і нічого не каже: «Оль, прибери там на кухні, чи побіли там»".
У соціальній службі показали фото, які зробили в будинку Ольги Скалки.
"Немає постільної білизни в дітей, речі не попраті, посуд не помитий, їжі звареної теж не було. Мама з нами постійно конфліктує, не хоче в хату пускати, бо там постійно страхіття. Там просто навести порядок і більше нічого від цієї родини не треба", — каже фахівчиня з соціальної роботи Вікторія Приходченко.
Також у соцслужбі розповіли, що родина протягом п'яти років під соціальним супроводом, як така, що перебуває у складних життєвих обставинах. 21 лютого виконком селищної ради встановив жінці термін до 1 березня для покращення побутових умов для проживання дітей, каже Вікторія Приходченко.
"Дітей ніхто в неї не збирається вилучати із родини. Просто у нас є рішення виконкому —попередження даної родини, щоб вона дотримувалася санітарно-гігієнічних умов проживання. Щодо рейдів і з поліцією я можу сказати – їздили ми, їздитимемо постійно".
У сусідньому будинку з Ольгою Скалкою проживає В’ячеслав. Чоловік каже: його ніколи не кликали засвідчити побутові умови родини.
"Не знаю за що її так допікають. Хазяйка ж – город, хата. Все робить, сама тягне. Може їй і важко, зі сторони допомоги немає. "Наїжджають" на неї дуже".
Староста Богданівського старостату Сергій Аксьонов, до якого належить село Даньківка, прокоментував ситуацію так:
"Розумію, що в хаті там безлад, але все-таки важко самій на одні руки тягнути п’ятеро дітей. Діти дорослі, тому повинні допомагати матері".
Ольга Скалка не виключає, що на неї продовжать складати протоколи, щоб забрати дітей. Припускає, що це пов’язано з її зверненнями щодо отримання допомоги."
"Як тільки я подаю документи на малозабезпечену чи мати-одиначку через три дні вони вже у мене, або через місяць, але вони все одно приїжджають до мене. Як не оформляю — їх немає. Каже, щоб я краще їх сама здала в інтернати. Я питаю навіщо, а вона каже, щоб тобі легше було жити. Я кажу, що звикла стільки років з дітьми: я знаю їх хвороби, як вони ходять, як вони говорять, знаю характер".
Що каже суд
За рішенням Прилуцького міськрайонного суду, за першим протоколом жінка сплатила штраф 500 гривень, за двома іншими – справи закрили. Останнє таке рішення 11 березня винесла суддя Анна Коротка.
"Суд не встановив у її діях складу адмінправопорушення передбаченого частиною 1 статті 184 КУ про адмінправопорушення".
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