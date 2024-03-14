Три адмінпротоколи за недотримання санітарно-гігієнічних умов у будинку склали на багатодітну мати-одиначку Ольгу Скалку з села Даньківка Прилуцького району. Жінка не погоджується з цим та боїться, що у неї відберуть дітей. Соціальна фахівчиня Вікторія Приходченко говорить, що дітей забирати не планують, проте родину контролюють. 21 лютого виконком селищної ради встановив жінці термін до 1 березня для покращення побутових умов для проживання дітей, наразі перевірку не проводили. Подробиці історії – читайте далі.

Як проживає родина

Ольга Скалка проживає разом з п’ятьма дітьми віком від 10 до 16 років, яких виховує сама. Хлопчик має окрему кімнату, чотири дівчинки – одну спільну.

Багатодітна мати Ольга Скалка. ФОТО: Суспільне Чернігів

Зі слів жінки, на кухні родина готує, проте для прийому їжі місця не вистачає. Миються, вони також там, бо у будинку немає окремої ванної кімнати, до того ж у цьому приміщенні топиться дров’яний котел. На кухні є електроплитка, поруч у коридорі – шафа з продуктами та холодильник.

"Машинка пральна поламалася. Місяць точно не працює. Там лежить брудний одяг".

Кухня в будинку багатодітної родини. ФОТО: Суспільне Чернігів

Вбиральня розташована на вулиці.

"Буває, що на ніч ставимо відро. Вони сходять у туалет, вранці винесли і воно цілий день на вулиці стоїть".

Будинок родини. ФОТО: Суспільне Чернігів

Будинок родини — це власність сільськогосподарського підприємства "Цукровик", де працює Ольга. В ньому родина проживає із 2014 року. За цей час в будинок встигли провести воду, замінили електромережі, придбали та встановили котел. На місяць родина має соціальні виплати близько 13 тисяч гривень та її заробітну плату, розповіла жінка.

Що говорять у школі

За словами директорки Богданівського ліцею Ірини Труш, всі діти дружні між собою, мають добру успішність, не пропускають занять без поважної причини.

"До них питань ні в навчанні, ні у вихованні, ні в поведінці немає. Вони виховані, вони чисті ходять до школи, по дітях видно, що вони не голодні і мама турбується про харчування: оформила малозабезпеченість, оскільки працює і діток п’ятеро. Тут постійно прослідковується турбота про дітей".

Директорка Богданівського ліцею Ірина Труш. ФОТО: Суспільне Чернігів

Рішення соціальної служби

З вересня минулого року фахівці з соціальної роботи Линовицької громади спільно зі співробітниками ювенальної превенції Прилуцького відділу поліції склали жінку три протоколи за "невиконання обов'язків щодо виховання дітей". За словами Ольги, причиною стали неналежні санітарно-гігієнічні умови в будинку.

"«Покажи шкафчик для крупи» – Я показала. Їсти є, а вона каже, що в мене нічого не має. Холодильник показую – їсти є, а для неї нічого немає. В хаті порядок, а вона каже, що в хаті бардак. Чого вона до мене постійно присіпуєшся і нічого не каже: «Оль, прибери там на кухні, чи побіли там»".

Багатодітна мати показує холодильник. ФОТО: Суспільне Чернігів

У соціальній службі показали фото, які зробили в будинку Ольги Скалки.

Будинок багатодітної родини. ФОТО: Соціальна служба Линовицької громади

Будинок багатодітної родини. ФОТО: Соціальна служба Линовицької громади

"Немає постільної білизни в дітей, речі не попраті, посуд не помитий, їжі звареної теж не було. Мама з нами постійно конфліктує, не хоче в хату пускати, бо там постійно страхіття. Там просто навести порядок і більше нічого від цієї родини не треба", — каже фахівчиня з соціальної роботи Вікторія Приходченко.

Фахівчиня з соціальної роботи Линовицької громади Вікторія Приходченко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Також у соцслужбі розповіли, що родина протягом п'яти років під соціальним супроводом, як така, що перебуває у складних життєвих обставинах. 21 лютого виконком селищної ради встановив жінці термін до 1 березня для покращення побутових умов для проживання дітей, каже Вікторія Приходченко.

"Дітей ніхто в неї не збирається вилучати із родини. Просто у нас є рішення виконкому —попередження даної родини, щоб вона дотримувалася санітарно-гігієнічних умов проживання. Щодо рейдів і з поліцією я можу сказати – їздили ми, їздитимемо постійно".

У сусідньому будинку з Ольгою Скалкою проживає В’ячеслав. Чоловік каже: його ніколи не кликали засвідчити побутові умови родини.

"Не знаю за що її так допікають. Хазяйка ж – город, хата. Все робить, сама тягне. Може їй і важко, зі сторони допомоги немає. "Наїжджають" на неї дуже".

Сусід родини В'ячеслав. ФОТО: Суспільне Чернігів

Староста Богданівського старостату Сергій Аксьонов, до якого належить село Даньківка, прокоментував ситуацію так:

"Розумію, що в хаті там безлад, але все-таки важко самій на одні руки тягнути п’ятеро дітей. Діти дорослі, тому повинні допомагати матері".

Староста Богданівського старостату Сергій Аксьонов. ФОТО: Суспільне Чернігів

Ольга Скалка не виключає, що на неї продовжать складати протоколи, щоб забрати дітей. Припускає, що це пов’язано з її зверненнями щодо отримання допомоги."

"Як тільки я подаю документи на малозабезпечену чи мати-одиначку через три дні вони вже у мене, або через місяць, але вони все одно приїжджають до мене. Як не оформляю — їх немає. Каже, щоб я краще їх сама здала в інтернати. Я питаю навіщо, а вона каже, щоб тобі легше було жити. Я кажу, що звикла стільки років з дітьми: я знаю їх хвороби, як вони ходять, як вони говорять, знаю характер".

Що каже суд

За рішенням Прилуцького міськрайонного суду, за першим протоколом жінка сплатила штраф 500 гривень, за двома іншими – справи закрили. Останнє таке рішення 11 березня винесла суддя Анна Коротка.

"Суд не встановив у її діях складу адмінправопорушення передбаченого частиною 1 статті 184 КУ про адмінправопорушення".

Суддя Прилуцького міськрайонного суду Анна Коротка. ФОТО: Суспільне Чернігів

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