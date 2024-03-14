Футбольний клуб "Буковина" має намір податись на аукціон, щоб орендувати стадіон "Буковина", й у разі перемоги модернізувати його. Зокрема облаштувати підігрів поля та обладнати його спеціальним освітленням, щоб проводити змагання рівня Премʼєр-ліги. Суспільне Чернівці розповідає, що відомо про аукціон та про плани футбольного клубу "Буковина".

Що ФСК "Буковина" планує робити зі стадіоном

Інвестор команди "Буковина" поставив завдання — вийти з гравцями до Прем'єр-ліги, розповів виконавчий директор футбольного клубу "Буковина" Ігор Наболотний. Для цього клуб планує орендувати стадіон "Буковина" й переобладнати його згідно з вимогами змагань такого рівня. Основним для проведення Прем'єр-ліги є освітлення та підігрів поля. Також планують провести ремонт фасадів, вбиралень, роздягалень та облаштувати парковку. На це планують витратити понад 100 мільйонів гривень.

"Мета така: за рік підтягнути інфраструктуру, отримати дозволи на стадіон, щоб потішити вболівальників в такий час, щоб сюди приїжджали такі команди, як Динамо-Київ, Шахтар й інші з Прем’єр-ліги. Якщо інвестор готовий вкладати в інфраструктуру, то від цього виграють усі, бо він ці кошти залишає тут", — розповідає Наболотний.

Чи зможуть на стадіоні займатись спортом чернівчани

За словами Наболотного, інвестор футбольного клубу укладатиме додатковий договір з міською радою щодо переліку змагань, які зможуть проводити на стадіоні. Також туди ймовірно можна буде потрапити за спеціальним пропуском.

"Я розумію, що є занепокоєність деяких груп населення, що їх там не будуть пропускати, особливо серед легкоатлетів. Але якщо у нас є секції з легкої атлетики — будь ласка, займайтесь. Якщо є охочі побігати, будь ласка, прийдіть, зареєструйтесь, заплатіть умовно 50 гривень, як за абонемент за місяць. Я погоджуюсь, що має бути доступ, бо це комунальна власність, громада за те платить, але є витрати на утримання стадіону", — розповів Наболотний.

Водночас у міській раді Суспільному повідомили, що з потенційним орендарем узгодять питання про вільний доступ для жителів громади до бігових доріжок стадіону для занять спортом, згідно з встановленим графіком роботи.

Також орендар безплатно надаватиме орендоване майно для проведення чемпіонатів, кубків міста, спортивних змагань тощо.

За словами Заболотного, навіть якщо клуб "Буковина" буде орендувати стадіон, проводити тренування там не планують. Поле використовуватимуть лише для змагань. Водночас тренування будуть на стадіонах "Мальва" та інших.

Що відомо про аукціон

Стадіон "Буковина" в Чернівцях планують здати в оренду на 5 років. Він і надалі перебуватиме у комунальній власності міста, втім орендар зможе вкладати гроші у розвиток. 22 березня планують провести аукціон. Стартова ціна оренди за місяць — 27 тисяч гривень. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Буковинської універсальної біржі.

В оренду планують здати об'єкт площею понад три тисячі квадратних метрів. Сюди входять приміщення та павільйони на території стадіону, футбольне поле, бігова доріжка, спортивний майданчик та басейн. Питання з підключенням до мереж орендар вирішуватиме самостійно.

Раніше на пресконференції 7 березня міський голова Роман Клічук сказав, що міськрада зацікавлена в тому, щоб здати в оренду стадіон, оскільки грошей на його утримання й ремонт з бюджету не вистачає.

Водночас сказав, що приватизувати стадіон не будуть, бо це заборонено законом. Крім оренди, майбутній орендар платитиме й земельний податок — приблизно 500 тисяч гривень на рік.

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