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На Хмельниччині попрощалися із воїном Романом Добринчуком
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На Хмельниччині попрощалися із воїном Романом Добринчуком

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На Хмельниччині попрощалися із воїном Романом Добринчуком
34-річний Роман Добринчук, який помер 9 березня від отриманих поранень. Фото: Ганнопільська громада

У Ганнопільській громаді, що на Хмельниччині, в останню путь провели 34-річного воїна Романа Добринчука, який помер 9 березня 2024 року після важкого поранення на фронті й лікування в Одесі.

Про це повідомили у Ганнопільській громаді.

Народився Роман 27.02.1990 року у селі Довжки, де закінчив школу. Здобув освіту в Національному університеті "Острозька академія". Створив сім’ю. В червні 2022 року пішов захищати Батьківщину.

9 березня 2024 року Роман Добринчук помер. У нього залишилися мама, дружина, два сини.

В останню путь воїна проводили всією громадою. Сотні людей зібралися, щоб подякувати бійцю за захист та попрощатися із ним.

Поховали Романа Добринчука у селі Довжки.

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