НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У США готують військових до можливих бойових дій в Арктиці
СШААРМІЯВІЙНАПодіїСвітВійна

У США готують військових до можливих бойових дій в Арктиці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У США готують військових до можливих бойових дій в Арктиці
Арктика. Ілюстративне фото Комітету з екологічного аудиту парламенту Великої Британії (EAC)

Армія США готує своїх військових до можливих бойових дій в Арктиці. Після більш ніж 20 років на Близькому Сході американська армія розробила нову стратегію ведення бойових дій в холодних погодних умовах.

Про це повідомляє Business Insider.

“У той час як Росія і Китай сподіваються отримати подальшу владу в регіоні, США сподіваються зміцнити свої позиції. За останні кілька років США посилили свою увагу до замерзлої півночі, готуючи свої сили до домінування в Арктиці, якщо це буде необхідно”, — пише видання.

Зазначається, що цей крок відображає зростаюче занепокоєння діями Росії і Китаю, які хочуть розширити свій доступ до Арктики для торгівлі, ресурсів і поширення своєї сили в цьому стратегічному регіоні.

Минулого місяця під час навчань Тихоокеанського багатонаціонального центру бойової готовності Збройних сил США поблизу Фербенкса, штат Аляска, солдати розповіли Business Insider про важливість відновлення бойових сил, здатних протистояти холодній погоді, для стримування американських супротивників у регіоні.

"Місія в Арктиці, місія в умовах екстремального холоду важлива для нашої армії, важлива для нашої нації, і важлива для наших супротивників також. Тому наша здатність діяти тут необхідна. Як ми діємо тут — це те, що ми намагаємось зрозуміти і що ми намагаємось опанувати", — сказав полковник Шон Лукас.

Як зазначається, США вступають у нову епоху напруженого стратегічного суперництва в Арктиці, і що більше суперників діє в регіоні, то більша ймовірність конфлікту.

Ще 2021 року армія США опублікувала свою нову стратегію з відновлення арктичного панування, що призвело до реорганізації її сил та пріоритетів на Алясці. З таненням льодів розширюється доступ до регіону та підвищується його непередбачуваність.

Хоча США приділяють особливу увагу своїй військовій присутності на Алясці та здатності проєктувати силу на Арктику з часів Другої світової війни, пік цієї уваги припав на період Холодної війни. Після розпаду СРСР та подальшого розвитку війни на Близькому Сході армія мала інші завдання, внаслідок чого її арктичні навички погіршилися.

“Зараз її сили сподіваються відновити “арктичні м'язи”, які атрофувалися за останні 20 років. Частиною цього процесу є посилення військової присутності в регіоні задля зміцнення відносин з такими союзниками, як Канада і Данія. Це також означає використання цієї присутності для стримування Росії і Китаю”, — пише видання.

США реінвестують у свої війська, що діють у холодну погоду, зосередившись на нарощуванні присутності та потужності, достатніх для ефективного стримування конфлікту, і навчанні їх ведення бойових дій у непередбачуваних умовах, якщо стримування зазнає невдачі.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Останній пакет допомоги від США для України був &quot;унікальним випадком&quot; — Пентагон
Останній пакет допомоги від США для України був "унікальним випадком" — Пентагон
Спікер Джонсон дав сигнал сенаторам-республіканцям про зміну курсу щодо України
Спікер Джонсон дав сигнал сенаторам-республіканцям про зміну курсу щодо України — ЗМІ
США
Військові США збили кілька дронів та ракету, які випустили єменські хусити
Бійці спецпідрозділу США SWAT
16 спецпризначенців США потрапили до лікарні після вибуху на навчаннях
На початок