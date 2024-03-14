У США готують військових до можливих бойових дій в Арктиці

Армія США готує своїх військових до можливих бойових дій в Арктиці. Після більш ніж 20 років на Близькому Сході американська армія розробила нову стратегію ведення бойових дій в холодних погодних умовах.

Про це повідомляє Business Insider.

“У той час як Росія і Китай сподіваються отримати подальшу владу в регіоні, США сподіваються зміцнити свої позиції. За останні кілька років США посилили свою увагу до замерзлої півночі, готуючи свої сили до домінування в Арктиці, якщо це буде необхідно”, — пише видання.

Зазначається, що цей крок відображає зростаюче занепокоєння діями Росії і Китаю, які хочуть розширити свій доступ до Арктики для торгівлі, ресурсів і поширення своєї сили в цьому стратегічному регіоні.

Минулого місяця під час навчань Тихоокеанського багатонаціонального центру бойової готовності Збройних сил США поблизу Фербенкса, штат Аляска, солдати розповіли Business Insider про важливість відновлення бойових сил, здатних протистояти холодній погоді, для стримування американських супротивників у регіоні.

"Місія в Арктиці, місія в умовах екстремального холоду важлива для нашої армії, важлива для нашої нації, і важлива для наших супротивників також. Тому наша здатність діяти тут необхідна. Як ми діємо тут — це те, що ми намагаємось зрозуміти і що ми намагаємось опанувати", — сказав полковник Шон Лукас.

Як зазначається, США вступають у нову епоху напруженого стратегічного суперництва в Арктиці, і що більше суперників діє в регіоні, то більша ймовірність конфлікту.

Ще 2021 року армія США опублікувала свою нову стратегію з відновлення арктичного панування, що призвело до реорганізації її сил та пріоритетів на Алясці. З таненням льодів розширюється доступ до регіону та підвищується його непередбачуваність.

Хоча США приділяють особливу увагу своїй військовій присутності на Алясці та здатності проєктувати силу на Арктику з часів Другої світової війни, пік цієї уваги припав на період Холодної війни. Після розпаду СРСР та подальшого розвитку війни на Близькому Сході армія мала інші завдання, внаслідок чого її арктичні навички погіршилися.

“Зараз її сили сподіваються відновити “арктичні м'язи”, які атрофувалися за останні 20 років. Частиною цього процесу є посилення військової присутності в регіоні задля зміцнення відносин з такими союзниками, як Канада і Данія. Це також означає використання цієї присутності для стримування Росії і Китаю”, — пише видання.

США реінвестують у свої війська, що діють у холодну погоду, зосередившись на нарощуванні присутності та потужності, достатніх для ефективного стримування конфлікту, і навчанні їх ведення бойових дій у непередбачуваних умовах, якщо стримування зазнає невдачі.