Жителі Житомирщини, які мають сертифікати на земельні паї, але не оформили земельні ділянки, можуть втратити їх в 2025 році. Ці землі можуть передати в комунальну власність громад. Але після передачі власники землі зможуть повернути її собі.

Про це Суспільному розповів сертифікований інженер-землевпорядник, геодезист Олександр Гнітецький.

За словами Олександра Гнітецького, оформлення у власність паю передбачає заміну сертифіката про право на таку земельну частку на витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку.

У 2003 році прийняли Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)". Відповідно до статті 13 цього Закону, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки.

"Незважаючи на те, що з 2003 року розпочалась ця процедура, є люди, які досі не приватизували, не виділили свої земельні частки паїв, земельні ділянки. Відтак вони не присвоїли кадастровий номер, не отримали, або як колись це було, державні акти на право власності з кадастровим номером чи без", — сказав Олександр Гнітецький.

сертифікований інженер-землевпорядник, геодезист Олександр Гнітецький. Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

З словами Олександра Гнітецького, саме ці невитребувані земельні паї можуть передати у комунальну власність. Але, навіть після передачі, власники землі зможуть повернути її собі, каже інженер-землевпорядник.

"Протягом 7 років з моменту, коли такі ділянки заберуть у комунальну власність, вони не мають права їх передавати у приватну власність, окрім людям, які є власниками сертифікатів на землю. Це робиться для того, щоб не вийшло так, що в державі великі території пустують без своїх власників або обробляються в незаконний спосіб і не приносять дохід бюджетам чи орендодавцям цих ділянок. Таким чином, була прийнята ця норма, яка мусить з часом просто вивести, щоб у нас було або державна земля, або комунальна, або приватна", — сказав землевпорядник Олександр Гнітецький.

Він додав пораду: щоб не втратити право власності на пай, потрібно протягом року його оформити у власність.

Землі на території Станишівської громади. Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Начальник відділу земельних відносин та екології Станишівської сільської ради Сергій Паламарчук розповів, що в Станишівській громаді 4500 паїв, невитребуваних паїв — 3%.

"На території сільської ради в нас 132 невитребуваних пая, які ще не оформлені. В процесі, люди ще оформляють, це в загальному десь 3 відсотки", — сказав Сергій Паламарчук.

Навіть, якщо власники паїв сьогодні розпочнуть оформлення своїх земель, місцеві землевпорядники не зможуть оперативно отримати цю інформацію, каже Сергій Паламарчук.

"Саме основне, це те, що немає доступу до публічної кадастрової карти. Ми не бачимо наповнення кадастру, що робиться. Те, що люди, розробники розробляють документи, ми стараємось максимум інформації (зібрати – ред.), щоб вони нам давали. Щоб наповнювати свою базу", — розповів Сергій Паламарчук.

Начальник відділу земельних відносин та екології Станишівської сільської ради Сергій Паламарчук. Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Схеми земельних ділянок. Станишівська громада, Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

Приміщення Станишівської сільської ради, Житомирщина, 13 березня 2024 року. Фото: Олена Кучмій/Суспільне Житомир

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