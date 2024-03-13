Родинам загиблих оборонців з Вінниччини вручили відзнаки

Десятьох полеглих захисників з Вінниччини посмертно нагородили державними відзнаками. 13 березня нагороди передали родинам загиблих військових.
Про це на Facebook-сторінці повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
Фото: Сергій Борзов, Facebook
Трьома нагородами посмертно відзначили старшого сержанта Івана Павлюка. Медаль "Захиснику Вітчизни", а також ордени "За мужність" ІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня вручили сім'ї полеглого оборонця.
Фото: Сергій Борзов, Facebook
Також за особисту мужність і самовідданні дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:
- старший сержант Сергій Трохименко;
- сержант Юрій Левадський;
- молодший сержант Олександр Богомаз;
- молодший сержант Дмитро Грабко;
- молодший сержант Руслан Патра;
- старший солдат Анатолій В'язков;
- солдат Владислав Абалмасов;
- солдат Василь Шевчук;
- солдат Олександр Схабик.
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