НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Родинам загиблих оборонців з Вінниччини вручили відзнаки
Вторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

Родинам загиблих оборонців з Вінниччини вручили відзнаки

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Родинам загиблих оборонців з Вінниччини вручили відзнаки
Сергій Борзов вручає відзнаку загиблого оборонця. Фото: Сергій Борзов, Facebook

Десятьох полеглих захисників з Вінниччини посмертно нагородили державними відзнаками. 13 березня нагороди передали родинам загиблих військових.

Про це на Facebook-сторінці повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Родинам загиблих оборонців з Вінниччини вручили посмертні відзнаки
Фото: Сергій Борзов, Facebook

Трьома нагородами посмертно відзначили старшого сержанта Івана Павлюка. Медаль "Захиснику Вітчизни", а також ордени "За мужність" ІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня вручили сім'ї полеглого оборонця.

Родинам загиблих оборонців з Вінниччини вручили посмертні відзнаки
Фото: Сергій Борзов, Facebook

Також за особисту мужність і самовідданні дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені:

  • старший сержант Сергій Трохименко;
  • сержант Юрій Левадський;
  • молодший сержант Олександр Богомаз;
  • молодший сержант Дмитро Грабко;
  • молодший сержант Руслан Патра;
  • старший солдат Анатолій В'язков;
  • солдат Владислав Абалмасов;
  • солдат Василь Шевчук;
  • солдат Олександр Схабик.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Мстислав Чернов, Оскар, 20 днів у Маріуполі
Disney перевипустить скорочену телеверсію "Оскар" з українським нагородженням Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Херсон, машина, дерева, обстріли
Загиблі внаслідок пожежі у Херсоні, підозри колаборантам. 750 день війни: хроніка подій в Херсонській області
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
На Сумщині 5 людей поранено через обстріли з боку РФ
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Головні новини Харкова та області 14 березня: влучання по Харкову та передмістю, пожежі через підпал сухостою
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
Заяви Макрона про відправку військ в Україну є корисними — французький генерал
На початок