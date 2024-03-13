Родинам загиблих оборонців з Вінниччини вручили відзнаки

Десятьох полеглих захисників з Вінниччини посмертно нагородили державними відзнаками. 13 березня нагороди передали родинам загиблих військових.

Про це на Facebook-сторінці повідомив очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

Фото: Сергій Борзов, Facebook

Трьома нагородами посмертно відзначили старшого сержанта Івана Павлюка. Медаль "Захиснику Вітчизни", а також ордени "За мужність" ІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня вручили сім'ї полеглого оборонця.

Фото: Сергій Борзов, Facebook

Також за особисту мужність і самовідданні дії, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) нагороджені: