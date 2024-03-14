Один з енергоблоків Хмельницької АЕС відключили від мережі

Другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції відключено від мережі з технічних причин. Наразі з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень.

Про це сьогодні, 14 березня, сповістили на Facebook-сторінці Енергоатому.

За їхньою інформацією, в умовах профіциту на ринку електроенергії було прийняте рішення відключити турбоагрегат для зʼясування й усунення причини відхилення.

"13 березня о 17:48 було зафіксовано коливання параметра осьового зсуву ротора циліндра високого тиску турбоагрегата (ЦВТ) з тенденцією збільшення", — йдеться в дописі Енергоатому.

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