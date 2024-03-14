Один з блоків Хмельницької АЕС відключено — Міненерго

Станом на ранок 14 березня ситуація в енергосистемі України контрольована. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії загальним обсягом 4066 МВт-год та експорт до 5837 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Учора з технічних причин було відключено один з атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Наразі з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень. У роботі — 7 атомних енергоблоків. Для покриття потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації. Для забезпечення потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів

У Сумській області внаслідок обстрілу з боку Росії відключилась високовольтна лінія 330 кВ "Укренерго" — виявлено обрив проводу. Також пошкоджено обладнання котельні в одному з міст на Сумщині, котельню відключено від газопостачання.

Стан мереж

У Чернівецькій області через технічні причини відключалось обладнання на підстанції 110 кВ, внаслідок чого знеструмлювались побутові споживачі. Протягом двох годин усіх було заживлено.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,53 м. Цього достатньо для забезпечення потреб атомної станції. Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою.