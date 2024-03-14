НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Один з блоків Хмельницької АЕС відключено — Міненерго
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАУКРАЇНААЕСЕнергосистемаЕкономіка

Один з блоків Хмельницької АЕС відключено — Міненерго

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Енергетика
Хмельницька атомна електростанція. Фото: Хмельницька АЕС

Станом на ранок 14 березня ситуація в енергосистемі України контрольована. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії загальним обсягом 4066 МВт-год та експорт до 5837 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Учора з технічних причин було відключено один з атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Наразі з’ясовуються обставини та тривають роботи з усунення порушень. У роботі — 7 атомних енергоблоків. Для покриття потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації. Для забезпечення потреб споживачів та промисловості задіяно резерви теплової та гідрогенерації", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів

У Сумській області внаслідок обстрілу з боку Росії відключилась високовольтна лінія 330 кВ "Укренерго" — виявлено обрив проводу. Також пошкоджено обладнання котельні в одному з міст на Сумщині, котельню відключено від газопостачання.

Стан мереж

У Чернівецькій області через технічні причини відключалось обладнання на підстанції 110 кВ, внаслідок чого знеструмлювались побутові споживачі. Протягом двох годин усіх було заживлено.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,53 м. Цього достатньо для забезпечення потреб атомної станції. Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою.

Топ дня
Навчання бійців батальйону "Вовки Да Вінчі"
Україні нададуть додаткові 5 млрд євро військової допомоги, удар по Вовчанську. 750 день війни. Онлайн Важливо
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: &quot;Дві фракції пішли в неконструктивний діалог&quot;
Стефанчук про скасування засідань Ради на початку березня: "Дві фракції пішли в неконструктивний діалог" Ексклюзивно
&quot;Село рівняють із землею&quot;: мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
"Село рівняють із землею": мешканець прикордонної Рижівки на Сумщині розповів про обстріли
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Вибори в РФ
Парламентарі 20 країн зробили заяву щодо "виборів" президента РФ на ТОТ України

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Командир бригади "Хартія" Ігор Оболєнський
"Нам потрібно використати тактику 1000 порізів". Командир "Хартії" — про фронт, технологічну війну та мобілізацію
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Країна ветеранів і ветеранок. Як держава та суспільство має допомогти тим, хто повернувся з війни
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
"Усі за одного й один за всіх". Ексклюзивне інтервʼю Столтенберга — про Україну, НАТО та тривалу війну Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Світло, вимкнення, Дніпро
Вимкнення електропостачання у Дніпрі 15 березня: де не буде світла
Один з енергоблоків Хмельницької АЕС відключили від мережі
Один з енергоблоків Хмельницької АЕС відключили від мережі
Вимкнення електропостачання у Дніпрі 14 березня: на яких вулицях
Вимкнення електропостачання у Дніпрі 14 березня: на яких вулицях
За добу на Дніпропетровщині повернули електрику для 1,3 тисячі родин після обстрілів
За добу на Дніпропетровщині повернули електрику для 1,3 тисячі родин після обстрілів
На початок