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Атака "шахедів" на Хмельниччину 14 березня: що відомо
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Атака "шахедів" на Хмельниччину 14 березня: що відомо

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Атака &quot;шахедів&quot; на Хмельниччину 14 березня: що відомо
Фото ілюстративне, Суспільне

Ввечері 14 березня о 21:09 в Хмельницькій області оголосили повітряну тривогу, пов'язану з атакою російських "шахедів". Вона тривала до 22:43. Під час неї було чути звуки вибухів.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

О 21:23 у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили про рух "шахедів" на Захід.

"Шахеди" у різних районах Вінниччини, курсом на захід", — йдеться у повідомленні.

О 21:33 у Повітряних силах повідомили, що "шахеди" заходять на Хмельниччину.

"Кілька груп "шахедів" з Вінниччини заходять на Хмельниччину та Житомирщину. Решта — курсом на захід", — повідомили у Повітряних силах.

О 21:54 повідомили про курс "шахедів".

"Група "шахедів" на Хмельниччині — курсом на північний захід", — написали у Повітряних силах.

О 22:05 у Повітряних силах написали про зміну руху БпЛА.

"Шахеди" на заході Тернопільщини змінили курс, прямують на Старокостянтинів. "Шахеди" на півночі Вінниччини продовжують рух на захід", — йдеться у повідомленні.

О 22:13 "Шахеди" наблизились до Старокостянтинова, повідомили у Повітряних силах.

"Дві групи "шахедів" наближаються до Старокостянтинова із заходу та сходу", — йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога тривала до 22:43.

Наразі інформація про потерпілих чи руйнування інфраструктури відсутня.

ДОПОВНЮЄТЬСЯ...

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