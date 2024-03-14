У Волочиській громаді, що на Хмельниччині, в останню путь проведуть солдата Руслана Грицину, який загинув 5 березня на Донецькому напрямку.

Про це повідомили у Волочиській міській раді.

Військовослужбовець Руслан Грицина загинув у бою за Україну 5 березня 2024 року під час виконання бойових завдань на Донецькому напрямку.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого героя. Вдячні нашому захиснику за мужність і відвагу, схиляємо у скорботі голови перед пам’яттю земляка! Слава Україні та її героям", — йдеться у повідомленні.

Про дату та час прощання у громаді повідомлять додатково.

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