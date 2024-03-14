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Удар "Шахеда" по Харкову 14 березня: безпілотник поцілив по приватному сектору
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Удар "Шахеда" по Харкову 14 березня: безпілотник поцілив по приватному сектору

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Російський дрон влучив по саду біля приватного будинку в Шевченківському районі Харкова вранці 14 березня.

На місці влучання утворилася вирва, повідомив кореспондент Суспільне Харків.

Удар "Шахеда" по Харкову 14 березня: уламки впали на приватне подвір'я
Сад Сергія Кіріченка, Харків, 14 березня 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Внаслідок російської атаки пошкодило двір харків'янина Сергія Кіріченка.

"Ми спали, почули гучний вибух. У будинку перебували ще дружина та теща, ми одяглися й вийшли. Поранень немає, на заспокійливих. Якщо б метрів 10-15 — вже б не спілкувалися. У нас паркан пошкоджений, сад, тут уламки "Шахеда". Увесь двір в землі, 20-30 кубів розкидало навколо. Глибина вирви — близько трьох метрів. Були комунальники на місці, очікуємо, коли її засипатимуть. Треба дах ремонтувати, навіть на сусідніх вулицях дахи пошкоджені", — каже Сергій Кіріченко.

Удар "Шахеда" по Харкову 14 березня: уламки впали на приватне подвір'я
Наслідки удару РФ по Харкову, 14 березня 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Представник адміністрації Шевченківського району зафіксував наслідки влучань. Від коментарів Суспільному він відмовився.

Удар "Шахеда" по Харкову 14 березня: уламки впали на приватне подвір'я
У Шевченківському районі Харкова фіксують руйнування внаслідок удару РФ, 14 березня 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Удар "Шахеда" по Харкову 14 березня: уламки впали на приватне подвір'я
Уламки від розбитого паркану, Харків, 14 березня 2024 року. Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

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