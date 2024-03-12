Війська РФ двічі завдали ударів по Харкову вранці 14 березня

14 березня о 05:10 у Харкові пролунав вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільне Харків.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання "Шахеда" по Харкову о 04:47.

"Він впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих", — написав Терехов.

Поліція нагадує, що повідомляти про місця влучань, поранених та руйнування слід на лінію "102".

Доповнено 05:57. Війська РФ близько 05:10 завдали удару ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова, повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.

Доповнено 06:23. Друге за ранок влучання у Харкові зафіксували у лісосмузі поряд із нежитловими приміщеннями, повідомив Терехов.

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