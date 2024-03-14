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Російська ДРГ намагалась висадитись поблизу Антонівського моста на правому березі Херсонщини — Гуменюк
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Російська ДРГ намагалась висадитись поблизу Антонівського моста на правому березі Херсонщини — Гуменюк

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Херсон, Антонівський міст
Херсон. Зруйнований Антонівський міст, 11 листопада 2022 року. Фото: Суспільне Херсон

Російська диверсійно-розвідувальна група човном намагалась підійти до правого берега поблизу Антонівського моста на Херсонщині.

Про це повідомила в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, такі рейси для армії РФ не під силу, вони намагаються маневрувати на човнах серед островів, які знаходяться в гирлі Дніпра. Там вони облаштовують свої спостережні пункти та намагаються підвозити до них боєкомплект.

"В наших щоденних зведеннях фігурують знищені човни, за минулу добу (13 березня 2024 року — ред.) Сили оборони знищили чотири човни РФ. У РФ давно просувають наратив про те, що повернуться на правий берег, і особливо це посилилось перед наближенням дати виборів президента РФ", — сказала Гуменюк.

Так, за її даними, армія РФ спромоглась на одну таку спробу, а саме на човні наблизитись до правого берега в районі Антонівського мосту.

"Правий берег, вищий за лівий, вогонь з артилерії українських оборонців більш успішний в цьому напрямку. Тому вони були змушені повернутися, втративши фактично чверть своїх сил", — повідомила Наталія Гуменюк.

Про спробу висадку російської ДРГ напередодні повідомили в Telegram Сили оборони півдня України.

"Під щільним вогнем Сил оборони України човник з окупантами повторив долю російського флоту. Втративши чверть своєї спроможності й наповненості, відступили до лівого берега", — йдеться у повідомленні.

Також за даними Генштабу, упродовж доби 13 березня 2024 року армія РФ двічі намагалась штурмувати позиції українських військ на лівому березі Херсонської області. Сили оборони відбили спроби штурми, армія РФ відступила на попередньо зайняті позиції.

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