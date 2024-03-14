Військові США збили кілька дронів та ракету, які випустили єменські хусити

Американські військові виявили та знищили чотири дрони та одну ракету класу "земля-повітря", випущених єменськими хуситами.

Про це повідомили у Центральному командуванні США (CENTCOM) у соцмережі X.

Там зазначили, що атака становила безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

"Ці дії вживаються, щоб захистити свободу судноплавства та зробити міжнародні води більш безпечними для ВМС США та торговельних суден", — йдеться у повідомленні.

У Командуванні додали, що в ніч на 13 березня єменські хусити випустили у напрямку Аденської затоки протикорабельну балістичну ракету. Вона не зачепила жодне судно, постраждалих чи пошкоджень немає.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада 2023 року оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах, запускаючи безпілотники й ракети.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, повідомляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.