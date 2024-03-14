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FT: США провели таємні переговори з Іраном через напади хуситів у Червоному морі
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FT: США провели таємні переговори з Іраном через напади хуситів у Червоному морі

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Бойовики-хусити на марші
Хусити марширують під час мітингу на підтримку палестинців у Секторі Гази та проти ударів США по Ємену, 22 січня 2024 року. Фото: AP

У січні США провели секретні переговори з Іраном та намагалися переконати Тегеран використати свій вплив на єменський рух хуситів, щоб припинити напади на кораблі в Червоному морі.

Про це повідомила британська газета Financial Times (FT) з посиланням на американських та іранських чиновників.

Зазначається, що непрямі переговори, під час яких Вашингтон також висловив занепокоєння щодо розширення ядерної програми Ірану, відбулися в Омані в січні та були першими між США та Іраном за 10 місяців.

Вашингтон представляли координатор Ради національної безпеки Білого дому Близького Сходу та Північної Африки Бретт Макгурк і виконувач обов'язків спецпредставника США з Ірану Абрам Пейлі.

Іран представляв заступник глави МЗС Алі Багері Кані, який також є головним учасником ядерних переговорів Тегерана.

Члени двох делегацій спілкувалися не безпосередньо, а через посередників, якими виступали представники Оману. Другий раунд консультацій мав відбутися в лютому, проте його відклали.

Як стверджується у статті, окрім питання щодо безпеки судноплавства у Червоному морі та Аденській затоці, сторони обговорили іранську ядерну програму.

"У нас є багато каналів для передачі повідомлень Ірану", — сказав представник Держдепу США.

Він відмовився надати подробиці, "за винятком того, що з 7 жовтня всі вони були зосереджені на висвітленні повного спектра загроз, що виходять з боку Ірану, і необхідності для Ірану припинити ескалацію".

Останні відомі переговори між США та Іраном також були так званими непрямими переговорами в травні минулого року.

США звинувачують Іран у тому, що він постачає хуситам зброю. За словами американських чиновників, які наводить FT, саме тиск з боку Тегерана дозволить домогтися припинення атак, що здійснюються хуситами.

Що відомо про напади хуситів у Червоному морі

Єменські хусити в середині листопада 2023 року оголосили про намір атакувати всі судна у Червоному морі, що прямують до Ізраїлю, незалежно від того, хто ними володіє.

Зокрема у Червоному морі у п'ятницю, 15 грудня, снаряд, випущений з контрольованої повстанцями-хуситами території Ємену, влучив у вантажне судно “Аль-Джасра”, яке йшло під прапором Ліберії. Корабель загорівся. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше також стало відомо, що повстанці-хусити з контрольованої ними території Ємену ввечері 11 грудня ударили протикорабельною ракетою по норвезькому комерційному танкеру у Червоному морі. Удар спричинив пожежу і пошкодження, але обійшлося без жертв.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися у конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах, запускаючи безпілотники й ракети.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, повідомляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.

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