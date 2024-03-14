За добу армія РФ втратила 970 солдатів на війні в Україні — Генштаб

Станом на ранок 14 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 427 840 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 970 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6757 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12938 (+17) од,
- артилерійських систем – 10565 (+11) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 717 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1920 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13959 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 1708 (+9)
Дані уточнюються.