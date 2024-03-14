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За добу армія РФ втратила 970 солдатів на війні в Україні — Генштаб
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За добу армія РФ втратила 970 солдатів на війні в Україні — Генштаб

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Росія
Армія РФ на війні в Україні. Фото: Facebook/ГУР Міноборони України

Станом на ранок 14 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 427 840 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 970 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків ‒ 6757 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12938 (+17) од,
  • артилерійських систем – 10565 (+11) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 717 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8220 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1920 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13959 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1708 (+9)

Дані уточнюються.

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