У Києві викрили інспектора Лук'янівського СІЗО, який систематично продавав канабіс арештантам.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, молодший інспектор слідчого ізолятора незаконно купував канабіс, щоб продавати його людям під вартою.

Чоловік знав порядок проходження контрольно-пропускного пункту, тому йому вдавалося систематично проносити канабіс на територію режимної установи.

Від початку року правоохоронці задокументували 5 епізодів незаконного збуту наркотиків. За одну дозу "товару" службовець отримував від 800 до 2100 гривень.

Інспектор Київського СІЗО продавав канабіс арештантам. Фото: Київська міська прокуратура

Наразі інспектору повідомили підозру за фактами придбання, зберігання та збуту на території режимної установи наркотичних засобів утримуваним особам (ч. 2 ст. 307 ККУ). Санкція статті передбачає від 6 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.