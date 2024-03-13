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Один загиблий, двоє поранених: наслідки обстрілу Великописарівської громади на Сумщині
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Один загиблий, двоє поранених: наслідки обстрілу Великописарівської громади на Сумщині

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Один загиблий, двоє поранених: наслідки обстрілу Великописарівської громади на Сумщині
Фото: Суспільне Суми

Один загиблий, двоє поранених від обстрілу Великописарівської громади 13 березня на Сумщині.

Про це повідомили в прокуратурі Сумщини.

13 березня 2024 року близько 14:00 військові РФ здійснили мінометний обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади Охтирського району. Внаслідок влучання загинув 54-річний цивільний чоловік, дві жінки отримали поранення.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомляли зранку в ОВА, у Великописарівській громаді були авіаудари — скидання авіаційних бомб КАБ (5 вибухів) та артобстріли (32 вибухи). Також відбулася атака двох FPV дронів та обстріл з гелікоптера — пуск 8 некерованих авіаційних ракет (8 вибухів).

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